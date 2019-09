75 ans depuis le débarquement de Dieppe

En 1962, Radio-Canada présente l’émission spéciale Dieppe 1942-1962 qui commémore les 20 ans de l’offensive. Dans les extraits de ce reportage, le journaliste Jacques Fauteux raconte le fil des événements en commentant les images d’époque. Dans la nuit du 18 au 19 août 1942 survient une attaque-surprise. Dès les petites heures, les forces alliées à bord de péniches s’approchent de la côte française. Ils rencontrent alors un convoi allemand et s’ensuit « un bref, mais violent combat ».

Dieppe demeure dans l’histoire à la fois l’engagement le plus sanglant de la guerre et l’opération la plus discutée. […] Ce n’est que plus tard, après le succès des débarquements en Normandie, et avec le recul des années, que le raid de Dieppe nous apparaît dans une tout autre perspective.

Le journaliste Jacques Fauteux