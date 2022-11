Ginette Lavack Walters devient directrice générale du Centre culturel franco-manitobain

Originaire de Saint-Boniface, à Winnipeg, Ginette Lavack Walters est notamment passée auparavant par le Rendez-Vous, Destination Winnipeg ou encore les Amis du Musée canadien pour les droits de la personne.

« Quitter le Festival du voyageur n’était pas une décision facile », commence Ginette Lavack Walters, qui ajoute qu’elle savait que le CCFM cherchait une nouvelle direction générale. « Je vois énormément de potentiel avec le centre culturel et il y a un renouveau excitant qui se passe non seulement à Saint-Boniface, mais aussi à Winnipeg. »

« Je me disais qu’il y a peut-être quelque chose à faire avec tout le secteur culturel et touristique, mais dans une autre voie, avec le CCFM plutôt qu’avec le Festival. » — Une citation de Ginette Lavack Walters, nouvelle directrice générale du CCFM

La nouvelle directrice entrera en fonction le 18 septembre et remplacera ainsi Sylviane Lanthier qui a quitté l’organisme à la fin du mois de mars  (Nouvelle fenêtre) .

Des projets plein la tête



Ginette Lavack Walters « détient une formation solide et une expérience étoffée dans [...] la gestion d’événements spéciaux, le marketing et la vente, les relations publiques et les communications », ajoute le communiqué du CCFM.



La nouvelle directrice a déjà de nouvelles idées pour la structure, comme faire du CCFM un centre touristique, avoir une programmation plus étoffée, malgré des moyens limités, créer de nouveaux partenariats, avoir des aires publiques extérieures ou encore développer davantage le côté artistique et « faire en sorte que des étudiants viennent apprendre au sujet de l’art ».



« Je veux rêver grand, et j’aimerais que, dans 50 ans, le CCFM soit une plaque tournante culturelle qui bourdonne d’activités », conclut Ginette Lavack Walters.