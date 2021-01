Les Mohawks de Kahnawake exigent d'être consultés par Québec

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Si Joe Norton n’est pas opposé au développement dans sa région, il souhaite faire partie des consultations, puisque certaines terres visées par le projet de loi 85 sont situées dans le territoire de l’ancienne seigneurie du Sault-Saint-Louis, revendiquée par sa communauté.

Ce projet de loi doit mener à la création d’un guichet gouvernemental unique qui faciliterait l’implantation de deux pôles logistiques et d’un corridor de développement économique le long de l’autoroute 30.

Lors d’une conférence de presse tenue en début d’après-midi, le grand chef Norton a précisé que le Conseil mohawk de Kahnawake et la communauté étaient « fatigués de l'inaction, des promesses non respectées et du mépris des intérêts de Kahnawake de la part du gouvernement provincial ».

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, également présent, a tenu à appuyer les revendications des Mohawks.

L’obligation de consulter les communautés autochtones

Dans une lettre envoyée il y a quelques jours au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, Joe Norton affirmait que le conseil de bande n’avait pas été informé que des consultations particulières sur le projet de loi 85 se tiendraient à Québec les 15 et 16 août.

Il ajoutait que si le gouvernement du Québec adoptait la loi 85 telle que présentée, « cela aurait des conséquences immédiates et irréparables sur les droits et intérêts des Mohawks de Kahnawake ».

L’arrêt Nation Haïda En 2004, la Cour suprême du Canada avait statué que la Couronne avait l’obligation de consulter les communautés autochtones si des projets touchaient « à des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. »

Le ministre québécois responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelly, a tenu à préciser que le Conseil mohawk de Kahnawake ne sera pas ignoré et que certains changements seront apportés au projet de loi parce que certains tracés « n'auraient pas dû être inclus », a-t-il dit, ajoutant que son gouvernement « a promis que ceux-ci seront examinés ».

Le grand chef Norton doit présenter sa position devant la Commission de l’aménagement du territoire aujourd’hui à 18 h 30 à l’Assemblée nationale.