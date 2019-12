Les diverses vocations de l’île d’Anticosti

Il y a 45 ans, le gouvernement du Québec faisait l'acquisition de l'île d'Anticosti et transformait plus de 150 km2 du territoire en réserve de la faune. Nos archives témoignent de ce passage pour ce trésor naturel unique au monde.

L’histoire de l’île d’Anticosti n’est pas un long fleuve tranquille. Le territoire a connu différents propriétaires et tout autant de vocations.

À l’époque de ce documentaire intitulé Nous irons dans l’île, Anticosti appartient à la firme forestière Consolidated Paper.

Tourné en 1956, le film présente l’histoire de l’île, en commençant par ses caractéristiques maritimes et ses ressources naturelles. Dans une narration bucolique, Gaétan Barrette décrit les magnifiques paysages de l’île, ses rives, ses forêts.

Le repeuplement et les méthodes de conservation du gibier et du poisson mis en vigueur par les Menier ont fait de l’île d’Anticosti le paradis de chasse et de pêche d’aujourd’hui. Le narrateur Gaétan Barrette

Avant son acquisition par la Consolidated en 1926, l’île appartient à la succession de la famille Menier. En 1895, Henri Menier, un riche chocolatier français, l’avait acheté à la province de Québec pour 125 000 $.

Les chevreuils, si caractéristiques de l’île, sont d’ailleurs l’héritage de son initiative de peuplement animal.

Le 60, 29 octobre 1974

En 1974, le gouvernement du Québec rachète l’île d’Anticosti pour 23 millions de dollars. Au magazine Le 60 du 29 octobre 1974, on dresse un portrait de la situation.

L’économie de l’île est alors presque exclusivement basée sur l’exploitation forestière et la population ne dépasse pas 300 âmes.

Au cours des dernières années, la pêche au saumon et la chasse au chevreuil sont néanmoins devenues des attractions de plus en plus importantes.

De juin à novembre, au temps des belles saisons, 1600 chasseurs et pêcheurs, dont plus de la moitié sont des Américains, s’amènent sur l’île pour une des expéditions sportives les plus faciles au monde. Le journaliste Guy Lamarche

De ce lieu peuplé de cerfs, le gouvernement québécois voit une bonne occasion pour transformer Anticosti en réserve faunique. Le journaliste Guy Lamarche perçoit cependant que l’avenir de l’île pourrait prendre plusieurs directions.

Bien sûr, l’île sera ouverte au public, mais les règlements devront être sévères. On parle d’expéditions, de camping, d’escalade et même d’archéologie. La coupe du bois permettra d’ouvrir le reste de l’île, car le tiers est encore inaccessible. Et déjà, on a commencé à chercher le pétrole et les gisements miniers… Le journaliste Guy Lamarche

Ces dernières années, c’est effectivement le potentiel d’exploitation pétrolière d’Anticosti qui a été sur toutes les lèvres. Les scénarios envisagés sous le gouvernement de Pauline Marois ont toutefois été définitivement rejetés en 2017, sous celui de Philippe Couillard.

L’heure est plutôt à la candidature de l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui a reçu l’appui du gouvernement fédéral.