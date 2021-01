La plus grande aire protégée du Canada à venir dans l’Extrême-Arctique

La ministre canadienne de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé aujourd’hui une entente avec le gouvernement du Nunavut pour la délimitation d'une aire marine nationale de conservation dans le détroit de Lancaster, ou Tallurutiup Imanga en inuktitut.

Le projet a été réalisé en collaboration avec la Qikiqtani Inuit Association, une organisation représentant les Inuits de Baffin.

D'une superficie de 131 000 kilomètres carrés, l’aire marine de conservation doublera la proportion des aires protégées au Canada, de 1,54 % à 3,44 %.

« Notre gouvernement s'engage à protéger 5 % de nos aires marines d'ici la fin de l'année et 10 % d'ici 2020, a expliqué le ministre fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc. Cette aire marine nationale de conservation constitue un pas de géant dans l'atteinte de nos objectifs. »

Les Inuits réclamaient depuis les années 1970 la protection de cette région essentielle à la poursuite de leurs activités traditionnelles.

« Les Inuits ont toujours été guidés par la valeur sociétale de l'Avatittinnik Kamatsiarniq [le principe d’intendance environnementale], qui recommande de respecter et de prendre soin de la terre, des animaux et de l'environnement, a déclaré le ministre de l’Environnement du Nunavut, Joe Savikataaq. Nous sommes les intendants de nos ressources et, à ce titre, il nous revient de trouver l'équilibre entre le développement responsable de ces ressources et la protection et l'entretien de la terre et de la vie qu'elle nourrit. »

D'autres discussions à venir

Avant que l’aire marine soit officiellement inaugurée, des négociations doivent avoir lieu pour déterminer les avantages octroyés aux Inuits.

Un moratoire sur les activités de prospection et de développement pétroliers et gaziers au large des côtes est toutefois en vigueur le temps de ces négociations, et un arrêt définitif de ces activités sera instauré une fois l’aire marine désignée en vertu de la loi canadienne.

Shell Canada a d’ailleurs renoncé volontairement à 30 concessions de prospection pétrolières et gazières sur une superficie de 8600 kilomètres carrés.