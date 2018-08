Un véhicule de marque Dodge Challenger a d'abord foncé de manière apparemment délibérée dans une foule composée, selon des témoins, de contre-manifestants hostiles au rassemblement d'extrême droite.

Une femme de 32 ans a péri.

Le conducteur a été identifié comme étant James Alex Fields Jr., un homme de 20 ans originaire de l'Ohio.

James Alex Fields Jr Photo : NBC29

Il a été arrêté et devrait faire face à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Le FBI a ouvert une enquête sur les circonstances dans lesquelles James Alex Fields Jr. a foncé sur la foule.

En début de soirée samedi, un pilote et son passager ont été tués dans l'écrasement d'un hélicoptère de la police d'État dans un secteur boisé situé à quelques kilomètres de Charlottesville. Le lieutenant Jay Cullen, 48 ans, pilotait l'appareil, tandis que le soldat Berke Bates, qui aurait eu 41 ans dimanche, était son passager.

La police de l'État a indiqué que l'appareil surveillait le rassemblement au moment du drame. Une enquête a été ouverte par le Bureau national de la sécurité des transports.

« Nous avons des gens qui sont venus ici pour provoquer la confusion, le chaos et le trouble, lesquels ont provoqué trois décès », a déclaré Maurice Jones, directeur municipal de Charlottesville, au cours d'une conférence de presse.

Trump lance un appel au calme

En conférence de presse au New Jersey, le président Donald Trump a condamné cette « démonstration odieuse de haine, de sectarisme et de violence ». Il a cependant tenu à souligner que « plusieurs camps » en sont responsables.

Peu importe notre couleur, notre credo, notre religion ou notre parti politique, nous sommes tous Américains d'abord. Donald Trump, président des États-Unis

Le président américain a déjà prêté le flanc à la critique pour avoir mis du temps à condamner des actes haineux commis en son nom. Le maire de Charlottesville, Michael Signer, le met d'ailleurs en cause pour avoir ravivé les préjugés racistes lors de sa campagne présidentielle.

En soirée samedi, le secrétaire américain à la Justice, Jeff Sessions, a condamné « l'intolérance raciale et la haine ». Les événements violents survenus en Virginie « atteignent le coeur du droit et de la justice américains », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le gouverneur de la Virginie, Terry McAuliffe, a été beaucoup plus direct à l'égard des suprémacistes blancs : « Allez vous-en. On ne vous veut pas ici. Honte à vous. »

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Le récit de Chu Anh Pham

Plus tôt dans la journée, suprémacistes et contre-manifestants se sont échangé des coups de poing, se sont lancé des bouteilles d'eau et se sont pris les uns les autres pour cible avec des pulvérisateurs de produits chimiques. Des hommes vêtus d'uniformes de miliciens portaient aussi des armes à feu, mais aucun coup de feu n'a été tiré.

Le gouverneur McAuliffe a déclaré l'état d'urgence pour faciliter « la réponse de l'État à la violence ». Des policiers en tenue antiémeute ont ensuite ordonné à la foule de circuler.

Le dernier bilan de ces affrontements fait état de 35 blessés.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Les explications de Yanik Dumont Baron

Le blogueur de droite Jason Kessler avait organisé ce rassemblement pour dénoncer la décision de la ville de retirer la statue du général Robert E. Lee, le dirigeant des forces des États confédérés lors de la guerre de Sécession.

Le blogueur a toutefois invité les participants à quitter la ville lorsque les autorités ont déclaré le rassemblement illégal.

La police de l'État de la Virginie a formé un cordon humain autour du lieu où un véhicule a foncé dans la foule Photo : La Presse canadienne/Steve Helber

La police disait s'attendre au déferlement de jusqu'à 6000 manifestants dans les rues de Charlottesville cette semaine.

Parmi eux devaient figurer des membres du KKK, des miliciens et des militants qui se réclament de l'« alt-right » – une idéologie qui incorpore généralement racisme, « nationalisme blanc » et populisme.

Des heurts ont éclaté à Charlottesville, en Virginie, entre les suprémacistes blancs et les participants à la contre-manifestation. Photo : Reuters/Joshua Roberts

La Maison-Blanche a gardé le silence pendant de longues heures, samedi, à l'exception de la publication sur Twitter de la première dame, qui a déclaré qu'il faut « communiquer sans haine dans nos coeurs », même si « les États-Unis encouragent la liberté d'expression ».

Les suprémacistes blancs se sont réunis au pied de la statue du général Robert E. Lee, le samedi 12 août Photo : Reuters/Joshua Roberts

En mai, un groupe de manifestants, torches à la main, s'étaient réunis autour de la statue en présence du nationaliste blanc Richard Spencer.