L'État islamique présente toujours une menace, selon l’ONU

Le groupe armé État islamique est toujours en mesure d'envoyer des fonds à l'étranger et d'inciter ses partisans à frapper en Europe et ailleurs, en dépit de la pression militaire dont il fait l'objet et d'un déclin de ses revenus, prévient un nouveau rapport des Nations unies.

Al-Qaïda, pour sa part, demeure vigoureuse en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et dans la péninsule arabique, poursuit le document.

Les experts qui surveillent l'impact des sanctions sur les groupes extrémistes expliquent que la rivalité entre Daech (acronyme arabe du groupe armé État islamique) et Al-Qaïda n'est pas terminée, mais que des « alliances fluides » entre les combattants « et la collaboration au niveau tactique dans plusieurs régions leur permettent de passer d'un groupe à un autre ».

Le document dit que la menace extrémiste s'intensifie en Asie du Sud-Est, où Daech veut s'implanter. Il estime que les événements survenus récemment dans le sud des Philippines, où la ville de Marawi est assiégée depuis deux mois par des militants associés à Daech, en sont la preuve.

Les experts précisent dans ce rapport remis au Conseil de sécurité des Nations unies que « le cœur » de Daech s'adapte à la pression militaire en Irak et en Syrie. Le groupe serait à acquérir la capacité de construire des drones de grande taille qu'il sera de plus en plus en mesure d'armer, « augmentant du fait même sa capacité à frapper à distance ».

Le document dit que Daech « continue à envoyer des fonds à ses filiales à travers le monde » et qu'il continuera à le faire tant qu'il le pourra. Les leaders de Daech ont aussi envoyé de l'argent vers les régions où le groupe n'est pas implanté, en prévision d'une défaite éventuelle en Irak et en Syrie, selon un membre de l'ONU non identifié et cité dans le rapport.

Le rapport étudie la menace extrémiste qui pèse sur chaque région :