ICI Espaces autochtones : Hydro-Québec, littérature autochtone, rock alternatif et territoires non cédés

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cette semaine : Quel rôle joue un conseiller - Relations avec les autochtones à Hydro-Québec? et Naomi Fontaine nous parle de littérature et de son 2e roman à venir sous peu.

En ouverture d'émission, la journaliste Vanessa Destiné revient sur le 10e anniversaire de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, sur l'empowerment féminin et sur l'expression de la diversité sexuelle.

Le journaliste Jean-Philippe Guilbault est allé au siège social d’Hydro-Québec à Montréal. Il y a rencontré Mathieu Boucher, chef – Relation avec les communautés autochtones.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Mathieu Boucher, chef des relations avec les peuples autochtones pour Hydro-Québec Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Hydro-Québec : maintenir le dialogue coûte que coûte avec les Autochtones

Le journaliste Guy Bois discute avec Naomi Fontaine. Leur sujet de conversation : la littérature autochtone et la parution prochaine du deuxième roman de l’écrivaine innue.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Manikanetish, le deuxième roman de Naomi Fontaine, sera publié début septembre 2017 chez Mémoire d'encrier. Photo : Mémoire d'encrier

Chronique mâmawi musique

Moe Clark nous présente le groupe Digawolf, de la Première Nation des Tlicho, de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Des questions pour Melissa?



Melissa Mollen Dupuis répond cette semaine à Karine: « Il arrive souvent que l'on voie la mention "territoires non cédés". Est-ce que les Premières Nations considèrent leurs territoires non cédés comme étant volés et quelle serait la différence entre ces termes pour vous? »