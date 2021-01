Nouvelle démission au sein de l'équipe de l'enquête sur les femmes autochtones disparues

Il s'agit du septième départ au sein de l'ENFFADA depuis le début de l'année. Waneek Horn-Miller, de la communauté mohawk de Kahnawake, avait été nommée le 7 février dernier.

Dans le cadre de son mandat, elle devait notamment épauler deux agentes de liaison, Tanya Kappo et Alana Boileau, cette dernière étant responsable de la région du Québec. Mme Kappo a elle-même remis sa démission le 15 juin dernier.

Waneek Horn-Miller s'était confiée à CBC à la suite de sa nomination en déclarant qu'elle était « honorée » d'avoir été choisie pour participer à un « événement historique ».

En plus de son travail au sein de l'ENFFADA, Waneek Horn-Miller était connue pour avoir participé aux Jeux panaméricains de 1999, à Winnipeg, au Manitoba, où elle avait remporté une médaille d'or au water-polo féminin.

Cette démission risque d'entraver davantage les activités de l'ENFFADA, qui fait l'objet de critiques persistantes depuis ses débuts en décembre 2016. Tant des familles de victimes que des organisations ont remis en question le travail des commissaires, certains allant même jusqu'à réclamer leur démission.

Dans la foulée de ce départ, des dizaines de membres des familles, des militants et des universitaires ont écrit une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau lui demandant que cette enquête, « profondément mal orientée », reparte sur de nouvelles bases.

Ils ont continuellement rejeté nos préoccupations, ont refusé de prendre des mesures pour rebâtir la confiance. Ils ont maintenu une approche profondément mal orientée, imposant un processus colonial blessant. Ceci a [créé] et continue de créer un traumatisme ainsi que de l’instabilité et un manque de sécurité pour nos familles, nos communautés et nos proches.

Les auteurs de la lettre ouverte à Justin Trudeau