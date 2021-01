Courir, courir pour aller au-delà de Manawan

Des jeunes Atikamekw de Manawan se sont rendus en Arizona plus tôt cette semaine pour prendre part au Mocassin Running Rainbow Bridge Trail Ultra, un défi de 55 km qui devrait leur permettre d'en apprendre plus sur eux-mêmes.

Un texte de Vanessa Destiné

Les cinq adolescents, âgés de 14 à 17 ans, réalisent le voyage en compagnie de leur entraîneur, Valère Dubé, un infirmier de Manawan connu pour son amour du sport et son implication auprès de la communauté.

Ce dernier ne tarit pas d'éloges envers « ses » jeunes, Jon-Nathan, Kyshan, Mathis, Naythan et Jenny. L'idée de participer à la course vient d'ailleurs de l'un d'entre eux.

« C’est une simple idée de Kyshan, qui participe toujours beaucoup aux activités de course. Il m’a dit : ''Valère, est-ce que c’est possible de participer aux courses que tu fais toujours?'' » raconte M. Dubé, qui est lui-même friand de défis sportifs.

Cinq jeunes de Manawan se sont rendus en Arizona pour prendre part à un ultra-marathon. Photo : Valère Dubé

Il faut dire que la course est une activité qui a la cote à Manawan. Valère Dubé explique que les jeunes s’impliquent dans diverses initiatives communautaires aux côtés de leurs pairs.

En février dernier, par exemple, ils ont ramassé des fonds, en courant, pour venir en aide à deux familles de la région dont les enfants sont atteints de leucémie et hospitalisés au CHU Sainte-Justine à Montréal.

« Nous sommes partis de Manawan et nous sommes rendus jusqu’à Ottawa. Ça nous a pris trois jours. Nous avons commencé en raquettes, puis nous avons marché. On a ensuite fini à la course », relate l'entraîneur.

Grâce à ce parcours, les jeunes ont pu récolter près de 10 000 $ pour les deux familles. Ils ont aussi apporté deux lettres, destinées à Santé Canada, afin de demander de meilleures politiques d’accès aux soins de santé pour leur communauté.

« Je suis tellement fier de ces jeunes-là, ils sont tellement dévoués et déterminés. Aussitôt qu’ils peuvent aider avec des souliers de course, ils se lancent, littéralement », ajoute l’entraîneur.

C'est pourquoi lorsqu’est venu le moment d’évaluer la requête de Kyshan, Valère Dubé n’a pas hésité une seule seconde. « Je leur ai dit : "Nos ancêtres ont tellement couru et aujourd’hui, à votre tour, vous le faites" », souligne-t-il.

Nos ancêtres ont parcouru des kilomètres et des kilomètres pendant des millénaires. Alors oui, c’est possible de courir, d’explorer les territoires et d’aller au-delà de Manawan. Valère Dubé

Les coureurs de Manawan expriment leur fierté de participer au « Mocassin Running Rainbow Bridge Trail Ultra » qui a lieu samedi en Arizona. Photo : Valère Dubé

Êtes-vous fait pour le Mocassin Running Rainbow Bridge Trail Ultra? Oui, le nom est long. Reprenez votre respiration, vous en aurez besoin, puisque le parcours de l’ultramarathon est d’une distance 55 km, à plus de 1242 m d'altitude. L’événement, qui se déroule samedi, attire des amateurs de course des quatre coins de la planète. Les participants peuvent également effectuer une course de 35 km ou un demi-marathon de 21,5 km. Les coureurs doivent aussi composer avec dame Nature ainsi qu'avec le climat chaud et aride de la montagne Navajo, en Arizona. Quatre des cinq jeunes de Manawan feront le demi-marathon, alors que Valère Dubé et son neveu (le cinquième jeune) se risqueront au parcours de 55 km. Ils ont tous été rencontrés par des professionnels de la santé avant de se lancer dans l'aventure.

Une leçon de persévérance

Valère Dubé se réjouit de voir ses jeunes fouler les terres arides de l’Arizona. Il rappelle que l’épreuve se déroule sur des terres qui ont appartenu aux Navajos.

« C’est une montagne sacrée, il y a une histoire qui vient avec ça », mentionne-t-il en évoquant la Long Walk, un sombre pan de l’histoire des États-Unis au cours duquel le peuple navajo a été contraint à l’exil par l’armée américaine.

Valère Dubé espère que les jeunes auront la chance d’échanger avec d’autres communautés autochtones au cours de leur séjour en Arizona. L’entraîneur considère que cette course constitue également pour eux une formidable façon d’apprendre à persévérer et à se dépasser, tout en se tenant loin de l’alcool et de la drogue.

En plus de la nature, la course permet de retrouver un certain équilibre dans tous les domaines : spirituel, mental et affectif. Ça nous apporte une paix intérieure, c’est inimaginable ce que ça provoque en nous. Valère Dubé

M. Dubé est persuadé que l’expérience sera enrichissante. Malgré le décalage horaire, les jeunes peinaient à contenir leur excitation au moment de l’atterrissage à Phoenix, mardi. « C’est vraiment une occasion pour eux de comprendre que nous avons des possibilités de réussite », avance-t-il.

Malgré la misère que l’on vit dans nos communautés, je pense qu’il faut toujours se donner la chance d’aller au-delà de ce que l’on peut avoir. Valère Dubé

Pour Valère Dubé, il ne fait nul doute que la jeunesse est garante de l’avenir. L’entraîneur aime reprendre une citation de César Newashish, une figure appréciée de sa communauté, pour parler de la place qu’il faut lui accorder dans la société.

« Laissez la jeunesse atikamekw à la quête de richesse, de connaissances et d’expériences, vous verrez, ils reviendront partager, inculquer leur savoir et appliqueront ces grandes richesses à la nation », conclut-il.