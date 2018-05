Les ordres d’évacuation lancés à cause de l’expansion du feu Elephant Hill, qui atteint maintenant plus de 80 000 hectares, s’étendent désormais à la région du sud-ouest de Clinton.

Une des agentes d’information sur les feux de forêt, Heather Rice, indique que les ordres d’évacuation, qui touchent plus de 100 propriétés, sont aussi liés à un feu dont les pompiers ont perdu la maîtrise.

Plus au nord, un ordre d’évacuation qui touchait la région à l’ouest de Quesnel, dont le feu de forêt atteint 35 000 hectares, s’étend désormais à toute la région de Tatelkuz Lake.

Les pompiers de toute la province se préparent à affronter le pire parce qu’une vague de chaleur « sans précédent » est annoncée jeudi. Des éclairs pourraient accompagner le temps sec qui est attendu en fin de semaine.

« Tant qu’on ne verra pas le mercure descendre et tant qu’on ne verra pas de pluie, il fera de plus en plus sec ici », a déclaré Kevin Skrepnek, porte-parole du Service de lutte contre les feux de forêt de la province.

Les équipes sur le terrain s’attendent à ce que plusieurs nouveaux feux fassent rage cette fin de semaine.