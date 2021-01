Un programme de mentorat pour accompagner les avocats autochtones et noirs en Nouvelle-Écosse

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les tribunaux de la Nouvelle-Écosse viennent de lancer un programme de mentorat pour aider les communautés autochtones et noires de la province à accéder à la fonction de juge.

Sur les 104 juges que compte actuellement la Nouvelle-Écosse, seuls 10 % sont issus des communautés autochtones et des minorités visibles.



« C’est un paysage très blanc si vous regardez le portrait global et je crois qu’il faut en faire plus », affirme Michael MacDonald, le juge en chef de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, qui a contribué à la création du programme.

Un bref portrait des juges de la Nouvelle-Écosse Sur les 104 juges néo-écossais, cinq s’identifient comme « Afro-Néo-Écossais », trois sont Autochtones, un est d’origine chinoise et un dernier est d’origine sri-lankaise.

Le programme de mentorat, qui doit officiellement débuter à l’automne, fait déjà des vagues alors que plus de 50 juges néo-écossais ont manifesté leur intérêt pour y participer à titre de mentors.

Pour l’instant, seuls trois professionnels seront sollicités pour accompagner les premiers aspirants juges, mais les responsables espèrent développer davantage le programme au cours de l’année.

L’élaboration du programme fait suite aux recommandations contenues dans un rapport remis l’an dernier sur la représentation au sein des institutions judiciaires néo-écossaises.

Parmi les recommandations formulées, on évoquait la nécessité de favoriser les candidatures issues des communautés autochtones et noires et que les juges proposent des formations sur les différences interculturelles.

Un devoir de représentation

Michael MacDonald affirme que le système de justice doit avoir un rôle de chef de file pour refléter adéquatement la société néo-écossaise et s’assurer que tous les citoyens sont traités également devant la loi.

« Tous les Canadiens devraient être représentés à travers nos institutions et je ne peux imaginer d’institution plus importante que la justice », ajoute-t-il.

Plus nous faisons place à la diversité, plus notre magistrature et notre système de justice s'enrichissent. Michael MacDonald, le juge en chef de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse

Le juge en chef a décidé de collaborer à l’élaboration du programme de mentorat à la suite d’une rencontre avec Michelle Williams, directrice de l’Initiative pour les Autochtones, les Noirs et les Micmacs à l'École de droit Schulich de l'Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   ichelle Williams, directrice de l’Initiative pour les Autochtones, les Noirs et les Micmacs à l'École de droit Schulich de l'Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse Photo : Riley Smith

« L’histoire de la Nouvelle-Écosse est traversée par le colonialisme, l’esclavage, les écoles résidentielles, la ségrégation et d’autres choses encore qui ont eu des impacts sur le peuple micmac et les Noirs néo-écossais », explique cette dernière.

À cause de cette histoire et de ses conséquences encore palpables, nous avons largement été exclus des programmes de droit, des corps de métiers reliés au droit et donc du système judiciaire dans son ensemble. Michelle Williams, directrice de l’Initiative pour les Autochtones, les Noirs et les Micmacs à l'École de droit Schulich

Michelle Williams rappelle qu’avant la mise en place de l’Initiative pour les Autochtones, les Noirs et les Micmacs à l’École de droit de Schulich en 1989, peu d’étudiants issus de ces communautés arrivaient à se frayer un chemin dans le domaine du droit.

« Nous avons plus de 180 avocats autochtones et noirs en Nouvelle-Écosse aujourd’hui », indique-t-elle.

La Nouvelle-Écosse a d’ailleurs récemment nommé sa première juge d’origine micmaque, Catherine Benton.