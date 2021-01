Les langues inuites s’imposent au Nunavut

En vertu des récentes modifications à la Loi sur la protection des langues inuites, les entreprises privées et les bureaux gouvernementaux doivent afficher leurs produits en plus d’assurer un service à la clientèle en inuktitut ou en inuinnaqtun.

« Nous espérons qu’un jour nous serons capables de fonctionner avec notre propre langue dans tous les aspects de notre vie au quotidien, comme c’est le cas avec l’anglais et le français au Canada », explique la commissaire aux langues du Nunavut, Helen Klengenberg.

Un territoire, plusieurs dialectes

Les quelque 150 000 Inuits vivant dans le Nord circumpolaire parlent au moins une quinzaine de dialectes différents.

Sur le territoire canadien seulement, il y a l’inuktitut, l’inuinnaqtun, le natsilingmiutut, l’inuttut et l’inuttitut. Et un même terme peut signifier quelque chose et son contraire entre deux dialectes. Par exemple, au Nunavik, aliasuk signifie « joyeux ». À 800 km de là, à Igloolik, au Nunavut, cela signifie « terrorisé ».