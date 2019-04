La résolution de maintenir en place les commissaires de l’ENFFADA divise

Les réactions sont partagées en Saskatchewan à la suite du rejet de la résolution demandant la démission de tous les commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Des proches de femmes et filles autochtones disparues ou assassinées sont déçus de la décision de la majorité des chefs de maintenir la commission d'enquête.

Krista Shore, dont la mère a été tuée il y a 20 ans, est l'une des nombreuses personnes à avoir lancé un cri du coeur lors de l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations, qui se tenait à Regina du 25 au 27 juillet. « Chaque jour, je suis confrontée au racisme, racisme qui tue notre peuple », raconte-t-elle.

Krista Shore avait 12 ans quand sa mère a été tuée il y a 20 ans. Photo : Radio-Canada

Elle dénonce le manque d'écoute et de transparence dans l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Comme elle, plusieurs proches de femmes autochtones disparues ou assassinées ont clamé haut et fort avoir perdu confiance vis-à-vis du processus de l'enquête.

Une autre crainte évoquée lors de l'Assemblée des Premières Nations est celle voulant que l'enquête ne tienne pas compte de la responsabilité des policiers, en n'ayant notamment pas l'autorité de faire rouvrir des enquêtes.

Une idée qu'a tenu à rectifier la commissaire Michèle Audette qui espère que ces craintes trouveront réponse dans le rapport préliminaire et le rapport final.

On regarde comment les policiers ont fait leur travail, leur enquête, et on va pouvoir démontrer dans le rapport préliminaire et le rapport final qu'en effet il y a peut-être des causes systémiques ici au Canada, non seulement dans la pratique policière, mais dans d'autres pratiques au sein des institutions Michèle Audette, commissaire de l'Enquête

La porte-parole du groupe Women Walking Together, Darlene Okemaysim-Sicotte, quant à elle, ne souhaite pas que tout reparte à zéro.

Darlene Okeymasim-Sicotte Photo : Radio-Canada / Anouk Lebel

Celle qui demandait cette enquête depuis une décennie avoue avoir vécu beaucoup d'émotions cette semaine, et être plutôt soulagée à son retour à Saskatoon.

Elle pense notamment aux familles qui ont déjà témoigné à Whitehorse et en Saskatchewan.

Darlene Okemaysim-Sicotte dit que son groupe a beaucoup travaillé pour que les voix des familles soient entendues et que ce travail ne doit pas être perdu.

Pour le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, le message lancé vis-à-vis du manque de confiance a bien été entendu.

Les chefs des Premières Nations ont également voté une résolution demandant au gouvernement Trudeau d'élargir les pouvoirs de l'enquête et lui donner plus d'argent.

Avec les informations d'Anouk Lebel et Andréanne Apablaza