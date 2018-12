Un texte de Nicolas Pelletier

Dans les trois prochaines années, le gouvernement investira 49 millions de dollars pour faire passer le nombre de naissances assistées par des sages-femmes de 3174 (2016-2017) à près de 4000 en 2019, à l'échelle de la province.

« C’est extraordinaire de pouvoir donner naissance à Fort Saskatchewan, à 15 minutes de la maison », affirme Lindsay Monson, une jeune maman de Sherwood Park, une communauté voisine.

Son mari, Nick Monson, et elle sont les parents d’Emerson, 8 semaines, le premier bébé né des soins d’une sage-femme à l’hôpital communautaire de Fort Saskatchewan.

« Je voulais vraiment faire appel à une sage-femme pour ma grossesse, poursuit Lindsay Monson, et nous avons eu la chance d’être les premiers à nous voir offrir une chambre ici. »

Lindsay Monson, son bébé dans les bras, en discussion avec la ministre albertaine de la Santé, Sarah Hoffman Photo : Radio-Canada

Entourée de jeunes familles, la ministre de la Santé, Sarah Hoffman, a annoncé la création d’une unité de sages-femmes dans le service d'obstétrique de la ville industrielle d’environ 25 000 habitants.

« De plus en plus d’Albertaines choisissent une sage-femme pour les soutenir avant et après leur accouchement », a déclaré la ministre.