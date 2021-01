Manifestation contre le profilage racial devant un Canadian Tire de Regina

Une quarantaine de personnes, dont le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, se sont rassemblées devant le Canadian Tire situé dans l'est de Regina pour protester contre le profilage racial et exiger la démission de l'un des employés du magasin.

La manifestation fait suite à une affaire plongeant la chaîne dans la controverse. Mercredi, Kamao Cappo s’était rendu dans le Canadian Tire avec un ami pour acheter une tronçonneuse. En se dirigeant vers la caisse, il a remarqué un problème avec l’objet.

M. Cappo a donc décidé de passer au comptoir du service à la clientèle, accrochant au passage une canne de lubrifiant pour la chaîne de tronçonneuse et une chaîne supplémentaire, qu’il a ensuite placées dans la boîte de la tronçonneuse pour en faciliter le transport.

Kamao Cappo venait de déposer la boîte au service à la clientèle lorsqu’un autre employé du magasin est arrivé à ses côtés, l’accusant de tentative de vol.

M. Cappo dit avoir expliqué à l’homme qu’il comptait bien acheter les trois articles une fois que la vérification du service à la clientèle serait terminée. Or la situation s’est envenimée et l’employé a sommé Kamao Cappo de quitter le magasin avec son ami.

M. Cappo a alors sorti son téléphone et a commencé à filmer la scène en mode « live » sur Facebook. Dans la vidéo, on peut entendre l’employé demander plusieurs fois à Kamao Cappo de quitter le magasin et d’arrêter « de prendre des photos de lui » pendant que M. Cappo répète qu’il n’a rien fait et qu’il n’a pas l’intention de partir.

À un moment donné, les deux hommes en viennent aux mains dans un mouvement entamé par l’employé. Ce dernier agrippe M. Cappo et le plaque sur un rayon en l’accusant de l’avoir poussé. Kamao Cappo est ensuite traîné à l’extérieur du magasin.

La vidéo de l’incident est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité de nombreuses réactions dénonçant l’attitude de l’employé et interpellant la bannière.

Un cas de profilage?

Le magasin a depuis présenté ses excuses, mais le mal est déjà fait, a affirmé Kamao Cappo à la suite de l'incident.

M. Cappo dit avoir été humilié et soutient avoir été victime de profilage racial. « Vous vous faites expulser d’un magasin alors que vous n’avez absolument rien fait de mal. Sur le coup, vous peinez vraiment à croire que ça vous arrive », a-t-il raconté.

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, abonde dans le même sens. Il va même jusqu'à qualifier cet incident de crime haineux.

Bobby Cameron avance que ce type d'agression n'est pas rare. Selon lui, les personnes autochtones sont constamment victimes de discrimination, non seulement dans des magasins de la ville, mais aussi dans la vie de tous les jours.

Kamao Cappo est heureux d'avoir pu capter l'incident sur vidéo. « Je savais que la seule façon de répliquer était de filmer l’incident. Si je m’étais obstiné, ça n’aurait rien donné. Si j’avais essayé de réagir comme lui [en le frappant], on m’aurait jeté en prison », a-t-il expliqué.

Si j’avais été Blanc et que j’étais entré dans ce magasin, rien de tout cela ne serait arrivé. Kamao Cappo

Canadian Tire réagit CBC a tenté de joindre la direction par téléphone, sans succès. La compagnie a toutefois envoyé un courriel dans lequel elle s’excuse « […] sincèrement pour l'incident qui a eu lieu dans [son] magasin et [qu’elle examine] de près tous les faits entourant cette affaire ».

Pas un cas isolé

Depuis la publication de la vidéo de Kamao Cappo, plusieurs Autochtones ont dénoncé le profilage racial qui serait supposément fréquent dans les grands magasins de Regina.

Brandy Maxie, une femme de la région, s’est directement rendue au magasin pour exprimer son indignation dès qu’elle a lu la publication Facebook de Kamao Cappo jeudi.

« Je suis venue dans le but de les dénoncer parce que ce genre de situation se produit trop souvent, partout », explique Mme Maxie, qui connaît Kamao Cappo et qui affirme que l'homme de 53 ans est très respecté dans la communauté.

« Je ne suis pas une voleuse, mais pourtant je suis suivie dans chaque magasin, qu’il s’agisse d’un Walmart, d’un Shoppers Drug Mart [Pharmaprix au Québec] ou d’un Canadian Tire », ajoute-t-elle.

Brandy Maxie, une jeune femme de Regina, en Saskatchewan, est venue témoigner son soutien à Kamao Cappo devant la succursale du Canadian Tire dont il a été expulsé.

Il est très fréquent qu’on traite les Autochtones comme des voleurs dans ces magasins. Cela s’inscrit dans le racisme ambiant qui est un vrai problème ici, à Regina. Brandy Maxie

Kamao Cappo a pour sa part décidé de déposer une plainte auprès de la police de la Ville.

« Je sais que ce que [l’employé] a fait est mal. Il n’avait pas le droit de m’accoster comme il l’a fait. Je sais qu’ils font ça à plein d’autres Autochtones et je sais que si je ne fais rien, ils vont penser que c’est correct de continuer », a affirmé M. Cappo, ajoutant qu’il était régulièrement suivi ou épié dans les magasins.

Les policiers ont confirmé qu’ils examinaient la vidéo, mais aucune accusation n’a encore été déposée.