D'importantes disparités de revenus entre Autochtones et non-Autochtones dans le nord du pays

Le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest font bonne figure au palmarès national des revenus moyens par habitant, mais cette réalité en cache une autre : celle d'un écart de plus en plus important entre les Autochtones et les non-Autochtones.

Une nouvelle étude, publiée mercredi par le Conference Board du Canada, révèle qu’il existe un fossé évident entre les deux classes de citoyens.

Selon l’étude, à l’échelle du pays, les femmes et les hommes autochtones détenant un diplôme d’études secondaires gagnent de 15 % à 19 % moins d’argent que leurs concitoyens non autochtones.

L’écart est toutefois beaucoup plus apparent dans les trois territoires. L’écart le plus significatif pour les hommes autochtones par rapport aux hommes non autochtones a été répertorié au Nunavut, illustre Adam Fiser, chercheur senior au Conference Board du Canada, en guise d’exemple.

« En 2010, les hommes autochtones détenant un diplôme d’études secondaires au Nunavut ont gagné 61 % moins d’argent que leurs pairs non autochtones. Au Yukon, ce chiffre s’élève à 38 % alors que dans les Territoires du Nord-Ouest on parle de 46 % », énumère-t-il.

Réduire le fossé

D’après Adam Fiser, le fait qu’il y ait de plus en plus de diplômés universitaires au sein des communautés autochtones contribue à réduire ce fossé. Au Yukon par exemple, les hommes et les femmes autochtones qui possèdent un diplôme d’études secondaires gagnent 25 % plus d’argent que leurs collègues non autochtones.

Le chercheur indique que la collecte de données dans le Nord a représenté un défi considérable et que l’étude a été élaborée avant tout pour permettre de poser un diagnostic et d’identifier les disparités, plutôt que de prescrire des solutions.

Adam Fiser croit que les territoires devraient « investir dans la jeunesse dès la plus tendre enfance », en « mettant l'accent sur l'éducation, mais aussi sur la reconnaissance de leur héritage culturel et de leur identité ».