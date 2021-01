Une ONG sollicite l’aide des Autochtones pour préserver la forêt boréale

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

« C’est le plus grand projet que nous avons eu à réaliser jusqu’à présent », déclare Kevin Smith, responsable national du programme de conservation de la forêt boréale chez CIC.

« Nous avons quatre techniciens qui travaillent sur ce projet et aussi des techniciens de la nation dénée », ajoute-t-il.

Kevin Smith explique que les Autochtones impliqués dans le projet pourront utiliser les données recueillies pour soutenir leurs revendications territoriales et leurs plans de développement.

Le projet, qui devrait normalement s’échelonner sur deux ans, permettra d’élaborer une carte numérique assez détaillée où l’on retrouvera aussi des informations sur la faune et la flore. « C’est énorme pour nous. C’est énorme pour les membres des Premières Nations et les Métis qui vivent ici et qui utilisent ce territoire », avance pour sa part Michael Merchant, qui agit à titre d’analyste dans le projet.

J’espère que les données, les cartes et les classifications que l’on crée vont être utilisées à bon escient et servir à préserver ce territoire. Michael Merchant, analyste

Le processus de documentation est en cours dans les communautés de Lutselk’e, de Fort Smith, de Fort Resolution et de Yellowknife. Les responsables estiment que les données pourront également servir de référence pour étudier les conséquences du changement climatique.

Un projet exigeant

L’opération lancée par Canards illimités Canada est aussi ambitieuse que complexe.

Le volet réalisé en hélicoptère demeure particulièrement demandant : il faut parfois visiter plus d’une centaine de lieux par jour, tout en restant parfois moins d’une minute sur place.

Même si cela semble court, c’est tout ce qu’il faut à Kevin Smith et à sa collègue Becca Warren pour récolter des données brutes sur la végétation, le type de sol (parmi des dizaines de possibilités) de même que de nombreux autres indicateurs.

Ils répètent ensuite l’exercice sur d’autres lieux. « C’est éreintant, mais c’est très intéressant », confie Becca Warren, qui travaille comme technicienne.

« Je vous le confirme : le fait d’être dans un hélicoptère durant toute une journée alors qu’il se balance de tous les côtés est très épuisant. Il y a des gens qui aiment ça – Kevin aime ça –, c’est parfait si on aime les montagnes, mais ce n’est pas vraiment mon truc », conclut-elle.