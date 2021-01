Du financement pour l'éducation postsecondaire des Autochtones

Le gouvernement injectera 5 millions de dollars pour aider les étudiants des Premières Nations à poursuivre et à terminer leurs études.

Pendant deux ans, à compter de 2017-2018, 2 millions de dollars seront versés à l'Institut indien des technologies de la Saskatchewan (SIIT). Trois millions de dollars iront à l'Université des Premières Nations du Canada pour créer un centre national de collaboration sur l'éducation des Autochtones.

L'éducation ouvre des portes sur de nouvelles possibilités et donne aux étudiants autochtones la confiance dont ils ont besoin pour réussir et pour évoluer dans les deux mondes. Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord

Le chef de l’APN, Perry Bellegarde, a lui aussi déjà dit que l’éducation permettra aux communautés autochtones de sortir de la pauvreté.

Touefois, la question du financement des établissements scolaires autochtones est toujours au coeur des discussions, notamment parce qu’élèves et enseignants voient peu de changements dans leurs conditions.

Beaucoup de frustration

« C’est injuste », s’exclame Alana Starr, la coordonnatrice à l'alphabétisation du conseil tribal de File Hills Qu’Appelle.

Jusqu’à maintenant, les écoles dans les réserves reçoivent des milliers de dollars de moins par élève que celles situées dans d'autres communautés.

Le gouvernement fédéral avait pourtant promis, en 2016, une enveloppe de 1,5 milliard de dollars pour rénover et construire des écoles dans les réserves et améliorer les infrastructures d'approvisionnement et de traitement des eaux, sur un montant total de 8,4 milliards de dollars sur 5 ans en éducation et en infrastructures.

Mais des directions d’école, des enseignants et des dirigeants de communautés autochtones disent n’avoir pratiquement rien reçu. Alors qu’ils se préparent à une nouvelle rentrée scolaire, les familles et les enseignants sont déçus et contrariés.

C'est un peu frustrant. On nous a promis ces sommes d'argent. Mais nous n’avons rien reçu jusqu’à présent. Michael Starr, chef de la Nation crie Star Blanket

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des promesses mais toujours pas un sous, constate Michael Starr, chef de la nation crie Star Blanket en Saskatchewan. Photo : Jason Warick/CBC

Nos nations sont blessées

La coordonnatrice à l'alphabétisation Alana Starr travaille régulièrement dans des écoles de diverses communautés. Elle a eu l’occasion de constater la débrouillardise des uns et des autres malgré le manque de moyens financiers.

Cependant, il ne faut pas nier que la lutte est constante, précise-t-elle. Dans certains établissements, des outils de base tels des ordinateurs ou de l’équipement sportif adéquat manquent. D'autres doivent composer avec des problèmes de vétusté ou d’insalubrité et n’ont pas les sommes nécessaires pour remédier à la situation.

Plusieurs souhaiteraient proposer un enseignement complet dans leur langue maternelle, mais n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire, ajoute Alana Starr.

La résidente de Fort Qu'Appelle a choisi d’envoyer son fils, Cassius Cappo, dans une école publique provinciale.

« Si nous devions vivre dans la réserve, son éducation coûterait de 6000 à 7000 $ de moins [au gouvernement] », affirme-t-elle.

Son apprentissage est-il moins important ou vaut-il moins cher dans une réserve que dans le système éducatif provincial? Je ne sais pas pourquoi c’est ainsi. Alana Star

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des enfants jouent dans la cour de l'école primaire de la communauté de Garden Hill, au Manitoba Photo : Radio-Canada

Pour le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, tout comme pour le professeur d'économie à l'Université de la Saskatchewan, Eric Howe, l'écart de financement devrait être éliminé, car la prospérité de la province est liée à une éducation de qualité pour tous les citoyens.

Perry Bellegarde et le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), Bobby Cameron, ont déclaré cette semaine que le financement de l'éducation devait être une priorité absolue.