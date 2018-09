Un texte de Colombe Fortin

Harriet cuisine les knishes depuis qu'elle est une jeune adolescente. C'est une des premières recettes que sa mère lui a enseignées. Elle n'a jamais changé la recette, car elle l'aime comme ça. C'est un plat qui fait partie des fêtes familiales et qu'elle cuisine aussi parce qu'il lui apporte du réconfort.



Les ingrédients pour les knishes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients



Pâte



500 g (4 tasses) de farine

24 g (4 c. à thé) de poudre à pâte

50 g (1/4 de tasse) de sucre

224 g (1 tasse) de beurre, à température ambiante

2 ou 3 oeufs

315 ml (1 1/4 tasse) d'eau

Farce



2 oeufs

50 g (1/4 de tasse) de sucre

4 g (1 c. à thé) de sel

800 g de fromage cottage sec ou de fromage ricotta

Le livre de recettes de Harriet Zaidman. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici le livre de recettes de Harriet. Il contient ses recettes familiales préférées. Elle y ajoute des notes.

Farine et beurre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la pâte à knishes, déposer la farine dans un grand bol et ajouter le beurre coupé en petits cubes. Mélanger avec les mains jusqu'à ce que le beurre et la farine forment de très petits morceaux. Cette étape est très importante pour obtenir une pâte feuilletée.

Préparation de la pâte pour les knishes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ajouter les oeufs, la poudre à pâte, le sel et le sucre. Bien mélanger tous les ingrédients.

Préparation de la pâte pour les knishes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Incorporer doucement, un peu à la fois, l'eau tiède et mélanger avec les mains.

Eau et pâte à knishes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La pâte doit être assez collante. Harriet la dépose dans un plat fermé hermétiquement et la laisse reposer quelques heures au réfrigérateur, de préférence toute la nuit. Cette pâte se travaille froide.

Harriet pèse la pâte à knishes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Harriet divise la pâte en trois à l'aide d'une balance. Les proportions de pâte et de fromage doivent être exactes.

Harriet abaisse la pâte à knishes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour étendre la pâte, Harriet utilise un rouleau en marbre. Elle le place au réfrigérateur quelque temps afin qu'il soit froid pour étendre la pâte à knishes, qui doit être très mince. Si le rouleau est froid, la pâte s'étend plus facilement et colle moins au rouleau.

Le fromage cottage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Harriet utilise du fromage cottage sec, des oeufs, un peu de sucre et du sel. Quand tout est bien mélangé, il faut réfrigérer la mixture quelques heures et même toute la nuit. Ce mélange de fromage est aussi pesé et séparé en trois avant d’être utilisé pour les knishes.

Fromage cottage sur pâte Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Harriet étend une portion de cottage le long d'un côté de la pâte. La recette donnera trois pâtes comme celle-ci. Il faut remettre au frigo les parties non utilisées afin qu'elles restent froides.

Rouleau de fromage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Rouler doucement, mais assez serré, la pâte et le fromage, afin de former un long rouleau.

Couper la pâte avec les mains Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour former les knishes, utiliser le revers de la main comme couteau afin de couper, tous les 2 à 3 cm, la pâte farcie de fromage.

Formation des knishes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Harriet dépose dans le creux de sa main les morceaux de pâte et forme les knishes en les pinçant sur le dessus pour les refermer. Ils doivent avoir une belle forme ronde et le dessous doit être bien refermé. Elle les dépose sur une plaque de cuisson beurrée.

Knishes et beurre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Harriet dépose un petit morceau de beurre sur chaque knish, ce qui lui donnera un très bon goût et aidera à dorer la pâte.

Harriet place les knishes dans le four Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Préchauffer le four à 205 °C (400 °F), placer les knishes sur la grille du bas et cuire 30 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit légèrement dorée.

Harriet tient un plat de knishes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Harriet Zaidman nous montre ses knishes au sortir du four.

Knish coupé en deux. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les knishes se mangent avec des tomates, de la salade et du riz. Harriet les présente aussi comme dessert avec une salade de fruits frais et de la crème sure.

Les livres que Harriet a écrits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Harriet Zaidman a pris sa retraite à la fin du mois de juin après 25 années comme bibliothécaire et enseignante à la Commission scolaire Louis-Riel. Durant son temps libre, elle a déjà écrit deux livres pour les enfants, et un troisième est sur sa table de travail.



Chaque jour, elle cuisine. Elle adore faire son pain et essayer de nouvelles recettes. Mais les knishes de sa mère ont une place particulière dans son coeur, c'est une tradition juive qu'elle veut transmettre aux plus jeunes de la famille.