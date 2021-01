Le NunatuKavut demande la libération de 3 manifestants inuits

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Ayant refusé d'obéir à une injonction leur ordonnant de ne pas interférer avec le projet hydroélectrique de Muskrat Falls, Jim Learning, Eldred Davis et Marjorie Flowers ont été arrêtés le 21 juillet et sont, depuis, détenus au pénitencier Her Majesty's (PHM) de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.