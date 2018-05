Il y a 60 ans, le Canada et les États-Unis créaient le Commandement de la défense aérienne de l'Amérique du Nord, le NORAD. Dix ans plus tard, on permettait à un journaliste de Radio-Canada de visiter son centre d'opérations au cœur du mont Cheyenne, aux États-Unis. Cette incursion fascinante illustre à merveille le climat de guerre froide qui règne à cette époque.