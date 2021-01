L’allocation canadienne pour enfants n’est pas populaire auprès des familles autochtones

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

De nombreuses familles autochtones qui résident dans les réserves et dans le nord du pays n'ont pas présenté de demande pour obtenir l’allocation canadienne pour enfants parce qu'elles ne sont pas au courant du programme ou qu'elles ne produisent pas de déclaration du revenu - une exigence d'admissibilité au programme.

Selon la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SSEFPN), Cindy Blackstock, « les gens ne font pas nécessairement confiance au gouvernement canadien », en plus de ne pas connaître le programme ou de ne pas savoir comment s’y inscrire.

Je n'ai pas entendu parler d'un grand nombre de familles qui ont pu y accéder. Cindy Blackstock, dir, SSEFPN

Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Selon des documents obtenus par CBC en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les fonctionnaires fédéraux tentent d'amener davantage de familles autochtones à profiter du programme, mais la tâche s'avère difficile en raison notamment d’une résistance à la production de déclaration de revenus.

« En raison d'un certain nombre de facteurs complexes, notamment la méfiance envers le gouvernement fédéral et ses programmes, la résistance aux impôts et l'attente d'un programme parallèle pour les Autochtones, l'Agence du revenu du Canada (ARC) est confrontée à de nombreux défis pour tenter de s'acquitter de ces responsabilités », indique un document de l’ARC obtenu par CBC.

Dans un plan d’action concernant les Autochtones, l'ARC affirme souhaiter augmenter le taux de déclaration de revenus dans les communautés autochtones « d’au moins 10 % d'ici 2020 ».

Il y a toutefois un réel défi à ne pas « outrepasser l’autonomie des Premières Nations », avertit Cindy Blackstock.

Dans les documents obtenus par CBC, il est question de travailler plus étroitement avec les organisations autochtones comme l'Assemblée des Premières Nations pour rejoindre les communautés et leur faire connaître les intentions du gouvernement. Le programme d’allocation pourrait aussi être traduit en diverses les langues autochtones.

Une annonce libérale

La nouvelle allocation canadienne pour enfants est une des mesures phares du budget des libéraux de 2016. Les familles admissibles, ayant des enfants de moins de 18 ans, ont commencé à recevoir les paiements mensuels en juillet 2016  (Nouvelle fenêtre) .

Les familles qui gagnent annuellement moins de 30 000 $ ont droit aux avantages maximaux du programme, soit 6400 $ par année par enfant de moins de six ans, et 5400 $ par enfant de 6 à 17 ans.

Les familles ayant des revenus plus élevés reçoivent moins et les ménages les plus riches n’ont pas accès au programme.

Ce programme a coûté plus de 23 milliards de dollars au gouvernement canadien et a profité à 3,6 millions de familles.

Avec les informations de Dean Beeby, CBC News