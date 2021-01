Des capteurs de rêves propagent les espoirs des jeunes Canadiens

Un capteur de rêves géant, une comédie musicale exprimant les aspirations de la jeunesse; Jusqu'à la fin de l'année, les espoirs et les souhaits de la relève sont vus et entendus partout au Canada.

Un texte d'Anne-Marie Yvon, d'Espaces autochtones

Mon rêve d’avenir serait que tout le monde dans le pays ait de l’eau potable propre. Chloé, 14 ans, Île-du-Prince-Édouard

À 14 ans, Chloé, une jeune fille originaire de l’Île-du-Prince-Édouard a déjà conscience de la réalité qui l’entoure et des défis qui l’attendent dans l’avenir. Chloé a, comme de nombreux autres jeunes Canadiens, participé à un atelier de capteurs de rêves organisé par le Centre des arts de la Confédération de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard.

Son rêve rappelle la dure réalité de plusieurs communautés autochtones à travers le pays. Chloé n’a pas été la seule à imaginer un monde meilleur.

D’un océan à l’autre, des adolescents âgés de 11 à 15 ans ont été invités à s’exprimer sur leur propre avenir et celui de leur pays, concernant l’environnement, la justice et la réconciliation. Les souhaits exprimés ont permis d’enrichir le scénario d’une comédie musicale, Capteur de rêves, en tournée pancanadienne jusqu’au 19 août.

Ils ont aussi fabriqué un capteur de rêves sous la supervision de l’artiste mi’kmaq, de Restigouche au Nouveau-Brunswick, Nick Huard.

Nick Huard montre à des jeunes comment fabriquer un capteur de rêves. Photo : Marsha Gallant/Centre des arts de la Confédération

Les capteurs de rêves viendraient des Ojibway par mariages entre les cultures et le commerce.Les motifs du capteur de rêves rappellent la façon dont certaines Premières Nations tissent leurs raquettes. La légende veut que la toile serve à aider les gens à atteindre leurs buts; elle capture les bonnes idées et les bons rêves et laisse passer les mauvais. (Capteursdereves.ca)

Là où le rêve a pris forme

Nick Huard, tout part de lui. Pendant sept ans - pour représenter les sept générations - le créateur de capteurs de rêves a travaillé avec la Première Nation de Membertou, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Son projet « The Dreams of the Children of Membertou » (Les rêves des enfants de Membertou) a permis à des enfants de la quatrième année du primaire de rêver leur vie, d’espérer un monde meilleur et d’incarner le tout dans la fabrication d’un capteur de rêves.

Veuillez laisser nos enfants rêver et donnez-leur la capacité et la force de suivre leurs rêves et de se souvenir que tous leurs rêves ont, individuellement et collectivement, le pouvoir de faire de cette nation un endroit meilleur pour tous. Jane E. Meader, aînée & professeur, Première Nation de Membertou

Des visiteurs admirent le capteur de rêves géant installé dans la Salle commémorative du Centre des arts de la Confédération, à Charlottetown, jusqu'à la fin de 2017. Photo : Marsha Gallant/Centre des arts de la Confédération

À l’approche du 150 e anniversaire du Canada, Nick Huard a proposé son projet au Centre des arts de la Confédération à Charlottetown. Une fois l’idée acceptée, il est partie à la rencontre des jeunes dans les treize provinces et territoires. Il leur a raconté la tradition des capteurs de rêves et les a invités à réfléchir à l’avenir. La suite s’exprime ainsi.

Mon rêve serait que tout le monde soit accepté malgré leurs différences, malgré leur poids, leur visage ou la couleur de leur peau. anonyme, 13 ans,Québec

Les rêves de ce que le Canada devrait être

Tous ces rêves ont été intégrés à un capteur de rêves géant, composé de 200 petits capteurs de rêves, installé dans la Salle commémorative du Centre des arts de la Confédération jusqu’à la fin de 2017.

L’œuvre de plus de 6 mètres de diamètre, assemblée par Nick Huard, est composée des rêves recueillis auprès des jeunes, de plumes et de perles et de crânes représentant l’esprits gardiens des territoires visités : celui de l’ours polaire pour le Manitoba, du loup pour le Québec, du bœuf musqué pour le Nunavut ou encore du castor pour le Canada.

Le tout se veut un « outil d'édification de la nation, d'inclusion et de point de départ de conversations entre les Canadiens. »

Capteur de rêves, le spectacle, est en tournée pan-canadienne jusqu'au 19 août. Photo : Marsha Gallant/Centre des arts de la Confédération

Les ambitions de la prochaine génération en comédie musicale

Des artistes âgés de 17 à 31 ans montent sur scène tout l’été pour exprimer en danse contemporaine et autochtone et en création orale l’essence de ce projet. Capteur de rêves a déjà été présenté dans l’est du pays et poursuivra sa route jusqu’en Colombie-Britannique.

Quant à l’idéateur de ce vaste projet, Nick Huard, son rêve est de voir son œuvre installée au Parlement du Canada pour rappeler aux politiciens que leurs décisions ont aussi un impact sur les générations à venir.