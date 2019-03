Et si Jasper brûlait?

Avec les incendies qui font toujours rage en Colombie-Britannique, la population de Jasper s'inquiète de plus en plus du risque élevé de feux de forêt dans la région située au coeur des Rocheuses albertaines.

Avec les vents de l’Ouest, Jasper s’est retrouvée cette semaine recouverte d’une lourde fumée blanche. Un phénomène qui inquiète un bon nombre d'habitants et de touristes.

« Quand je commence à voir la fumée et à en entendre parler aux alentours, je me mets à paniquer », déclare Julie Desbecquets, qui habite Jasper.

À quelques pas de la municipalité se trouve une forêt dense, mature, et qui s'étend à perte de vue. Vu ses caractéristiques, la forêt pourrait brûler à tout moment. Elle est d’ailleurs située à seulement un pâté de maisons de chez Julie Desbecquets.

Julie Desbecquets, de Jasper Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Avec les grands vents qui s’abattent sur Jasper parfois, nous pourrions être atteints, même si le feu est à 3 kilomètres. Julie Desbecquets, de Jasper

La population n’a toutefois pas à s’inquiéter de la fumée parce que cela ne veut pas dire que le feu est proche, selon Greg Van Tighem, chef des pompiers de Jasper. « En raison de la fumée, la population est plus consciente et inquiète des dangers. À ma connaissance, le feu est à plus de 100 kilomètres d’ici », explique-t-il.

Néanmoins, cela n’empêche pas que les risques de feux de forêt au mois de juillet et d'août sont, la plupart du temps, aux niveaux extrêmes ou élevés.

Risque élevé de feux de forêt à Jasper Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

La Municipalité et le Parc national de Jasper ont d’ailleurs interdit d'alimenter ou d’allumer des feux dans le secteur. L’interdiction sera levée dès que les conditions le permettront.

Des insectes qui tuent les arbres

Pour ajouter au problème, de 40 à 60 % des arbres de la région sont dévastés par le dendroctone du pin, un insecte qui s'attaque aux arbres. Cela rend la forêt deux fois et demie plus inflammable qu'une autre non touchée par ce phénomène, selon Greg Van Tighem.

Il explique qu’un feu se déplacerait à une vitesse fulgurante, comme cela a été le cas à Fort McMurray.

Greg Van Tighem, chef des pompiers de Jasper Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Nous avons un type de forêt très similaire à celle de Fort McMurray, mais nous avons plus de dendroctones du pin qu'eux au moment du feu. Nous verrions probablement un feu très très chaud. Avec de bonnes conditions, ça serait catastrophique. Greg Van Tighem, chef des pompiers de Jasper

Comment prévenir?

Afin de rendre la forêt moins propice aux incendies, Greg Van Tigham et son équipe de bénévoles nettoient régulièrement les boisés qui entourent la municipalité. Les petits arbres et les branches basses sont éliminés.

Parcs Canada a également mis en place différentes stratégies comme celle de déclencher volontairement des incendies pour fragmenter la forêt.

La Municipalité et Parcs Canada travaillent donc ensemble pour réduire le plus possible les risques d'incendie. Greg Van Tighem, chef des pompiers de Jasper

Greg Van Tigham et son équipe de bénévoles nettoient régulièrement les boisés qui entourent la municipalité. Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Selon le chef des pompiers, il est tout aussi important de sensibiliser la population à la prévention. « C'est difficile, parce que la grande majorité des gens présents dans la municipalité est ici pour une courte durée. Nous sommes une communauté de 5000 personnes, mais l'été, nous accueillons 20 000 visiteurs par jour! C'est donc toujours à recommencer », dit-il. Il ajoute que la sensibilisation des visiteurs se fait surtout par l'intermédiaire du personnel des hôtels et des agences de voyage, ainsi que par Internet.

En cas d’évacuation, il y a seulement trois routes possibles : l'une mène à Edmonton, l'autre, à Banff et à Lake Louise, et la dernière, au lac Maligne, qui conduit toutefois à un cul-de-sac.

Selon Greg Van Tighem, donner un ordre de départ d'urgence serait une tâche extrêmement difficile en raison du grand nombre de visiteurs dans la municipalité durant la période estivale. Pour cette raison, les habitants et les touristes doivent être conscients du danger et prêts à évacuer à tout moment.

« Soyez prêts à prendre soin de vous pendant au moins quelques jours. Cela veut dire qu'il faut avoir de l'eau et de la nourriture. Pensez à vos animaux de compagnie. Pensez aux personnes handicapées et à la façon dont elles seront logées », leur conseille le maire de Jasper, Richard Ireland.

Julie Desbecquets s'est d'ailleurs munie de sa trousse de dépannage de 72 heures pour être prête à partir rapidement. Elle essaie également de faire le plein d’essence le plus souvent possible pour ne pas être coincée dans l’une des trois stations d’essence de la municipalité lors d’un ordre d’évacuation.

« Imaginez des milliers de personnes n’ayant pas assez d’essence pour prendre les routes d’évacuation en train d’attendre en ligne à la station », s’exclame Greg Van Tighem.

Le chef des pompiers invite la population et les visiteurs à être prudents en rappelant que 50 % des feux de forêt sont déclenchés par les humains. « Parce que la beauté naturelle de Jasper pourrait s’éteindre en une étincelle... », conclut-il.