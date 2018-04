Un texte de Sophie Vallée

Gerry Wright est le directeur de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses Michael G. DeGroote, à l'Université McMaster. Il est également le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études moléculaires des antibiotiques. Il est le principal chercheur au pays en la matière.

Il tente de comprendre les raisons pour lesquelles les micro-organismes deviennent résistants aux médicaments. L'une d'entre elles est simple : les bactéries se multiplient et évoluent très rapidement. Les plus résistantes survivent et s'adaptent à l'environnement dans lequel elles sont.

Troisième portrait de la série MISSION : CHANGER LE MONDE, qui présente tout l'été des Canadiens qui travaillent sur des projets qui changent significativement nos vies.

Le problème de la résistance aux antibiotiques ne cesse de grandir. Pourtant, la recherche sur les nouveaux médicaments n'est pas une priorité pour les compagnies pharmaceutiques, selon le chercheur. Le chercheur Gerry Wright répond à nos questions sur le sujet.

Les antibiotiques, c’est nouveau pour nous! Avant les années 40, on mourait des infections causées par les bactéries. Le problème, maintenant, c’est que l'on n’a pas découvert de nouveaux antibiotiques depuis les années 80. Gerry Wright

Vos recherches portent sur la résistance aux antibiotiques, mais quelle est l’ampleur de ce problème?

Tout d’abord, il faut se rappeler que les antibiotiques sont nouveaux pour nous. La découverte de la pénicilline, dans les années 40, a littéralement changé la médecine moderne. À partir de ce moment, on pouvait traiter les infections bactériennes et les prévenir.

Sans les antibiotiques, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Les chirurgies cardiaques et la chimiothérapie, par exemple, ne seraient pas réalisables sans les antibiotiques.

Bactéries étudiées au laboratoire de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses Michael G. DeGroote, à l'Université McMaster Photo : Radio-Canada/Sophie Vallée

Il faut aussi rappeler que la plupart des antibiotiques qui sont utilisés viennent des microbes, des champignons et autres bactéries qui vivent dans le sol.

Entre 1940 et 1960, on a trouvé toutes sortes de nouveaux médicaments, puis nous sommes tombés dans une période morte. On en a découvert seulement quelques-uns dans les années 80.

Les compagnies pharmaceutiques ont tenté de faire d’autres recherches, mais elles ont rencontré des difficultés scientifiques et économiques.

Lorsqu'on prend un antibiotique, on le prend pendant 7 à 10 jours et, si tout va bien, on n'a pas besoin d'en reprendre. Alors, si on compare avec d'autres types de médicaments qui doivent être pris quotidiennement, c'est beaucoup plus avantageux d'investir dans ces derniers.

Les médicaments pour la tension artérielle doivent être pris chaque jour pour toute la vie. C’est plus logique pour une compagnie pharmaceutique d’investir dans ce type de médicament que dans une sorte d’antibiotique. Gerry Wright

Qu’arrive-t-il si on arrête de prendre les antibiotiques avant le temps requis?

Il faut comprendre que les doses des antibiotiques sont déterminées pour éliminer toutes les bactéries. Si on arrête de prendre l'antibiotique avant le temps requis, il se peut que certaines bactéries demeurent dans le corps et que ces bactéries développent une forme de résistance.

Il est là, le danger. Lorsque l'on doit prendre un antibiotique pendant 7 à 10 jours, on se sent généralement mieux après 2 ou 3 jours. Or, les bactéries sont encore présentes en plus petites quantités. Il est donc très important de suivre les directives du médecin.

Quelle est la solution qui viserait à accélérer et à améliorer les effets des antibiotiques pour contrer la résistance?

Dans notre programme, dans mon laboratoire The Wright Lab, à l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses Michael G. DeGroote, nous étudions les molécules qui vont bloquer la résistance ou réactiver les propriétés de l'antibiotique. Ce type de molécule s’appelle un « adjuvant ».

Des chercheuses au laboratoire de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses Michael G. DeGroote, à l'Université McMaster Photo : Radio-Canada/Sophie Vallée

Nous sommes retournés à la source des antibiotiques. Nous avons étudié les microbes qui vivent dans le sol.

Nous avons trouvé une molécule, dans une souche d’un parc national de la Nouvelle-Écosse, qui bloque la résistance à un antibiotique de dernier recours appelé « carbapénème ». Les carbapénèmes sont une classe d'antibiotiques de dernier recours puisqu'ils sont utilisés pour traiter des infections graves.

Aujourd'hui, la résistance à ce type d'antibiotique est devenue un grave problème dans les hôpitaux. Ce groupe d'antibiotiques est donc très important : ils sont utilisés pour toutes sortes d’infections comme les infections urinaires ou les pneumonies.

Le patient pourrait potentiellement prendre une pilule qui contient l’antibiotique et l’adjuvant qui, lui, va contrer la résistance à l’antibiotique. Gerry Wright

Pour l’instant, nous avons testé la molécule en laboratoire et sur des animaux. On espère pouvoir effectuer les tests cliniques de cet adjuvant d’ici les deux prochaines années.

Avez-vous toujours voulu faire de la recherche fondamentale?

Oui, mais c'était important pour moi que ma recherche en laboratoire ait un impact direct sur la vie des patients.

C'est pour cette raison que je suis revenu au Canada et que j'ai choisi l'Université McMaster pour effectuer mes recherches.

Ça m’a pris plus de 20 ans avant de découvrir ce groupe d'adjuvants. C’est ça, la science : ça prend du temps!