400 ans de relations entre Mi’kmaq et Acadiens

Du 10 au 13 août, les peuples mi'kmaq et acadien renoueront leurs liens d'amitié et de paix à Grand-Pré en Nouvelle-Écosse. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO sera également l'hôte du 2e sommet des chefs et des députés fédéraux de la Nouvelle-Écosse et d'un pow-wow.

Un texte d'Anne-Marie Yvon, d'Espaces autochtones

413 ans après les premiers contacts entre colons et explorateurs français et les Autochtones installés dans cette région, le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations, représentant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, Morley Googoo, a eu l’idée de rappeler l’attachement qui unit les uns et les autres.

« Grâce au peuple mi’kmaq, les colons ont combattu la faim, la maladie et les rigueurs du climat » apprend-on sur le site l’événement. Cette relation d’entraide et de compréhension s’est poursuivie jusque dans leur lutte commune contre l’envahisseur anglais.

« Ils ont combattu côte à côte sur le champ de bataille, souligné leurs succès et leurs échecs », lit-on aussi. « Et puis, en 1755, ce fut le début de la Déportation. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Grand-Pré 2017, des retrouvailles espérées depuis 400 ans Photo : Facebook: Grand Pré 2017

Nous croyons que Grand-Pré 2017 offrira au pays en entier une merveilleuse vitrine sur les valeurs à l’origine de la fondation du Canada. Marie-Claude Rioux, coprésidente de l’événement et directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Des retrouvailles espérées

Morley Googoo ne connaissait pas grand-chose aux liens patrimoniaux et culturels qui unissaient Mi’kmaq et Acadiens, mais lorsqu’il a découvert cette relation historique, il a voulu la commémorer. Il a choisi le moment, alors que le gouvernement fédéral priorise la réconciliation avec les peuples autochtones, et le site, le lieu historique national de Grand-Pré, où ont été accueillis les premiers colons français.

Tout le monde est invité à refaire avec nous l’expérience de nos grandes cultures et à célébrer nos traditions. Morley Googoo, Chef régional de l’APN (N.-É/T.-N.) et coprésident de l’événement.

Pendant quatre jours, les visiteurs rencontreront les membres des communautés hôtesses, les Premières Nations Acadia, Annapolis Valley, Bear River et Glooscap, en plus d’assister à des prestations d’artistes acadiens et des Premières Nations, dont le groupe autochtone Northern Cree et la chanteuse Édith Butler. Également au programme, les violoneux mi’kmaq Mooney Francis, Vincent Joe, Shawnee Prosper, des contes avec Wilma Simon, la construction d'un wigwam mi’kmaq traditionnel ou encore des démonstrations culinaires. Une série de conversations sur l’histoire des relations entre le peuple mi’kmaq et le peuple acadien est également au programme.

« Grand-Pré 2017 sera une vitrine par excellence pour nos artistes visuels et de la scène, nos mets traditionnels et nos langues », d’ajouter le chef Googoo, qui souhaite par la même occasion que les jeunes en apprennent davantage sur l'histoire du pays.