Expo 67 a été conçue pour les piétons. Les organisateurs souhaitaient limiter la présence de véhicules sur le site. Ce montage d’archives de 1967 met en relief les différentes façons de se déplacer sur terre, dans les airs et sur l’eau.

L’Expo-Express, train léger, climatisé et autoguidé par ordinateur, était le principal moyen de transport. L’achat du passeport y donnait un accès illimité. Les minirails, par leur position surélevée, offraient une vue en plongée des lieux. La basse vitesse permettait aux passagers d’apprécier le paysage.

Sur l’eau, le vaporetto et la gondole accueillaient essentiellement les touristes. Deux aéroglisseurs naviguaient sur le fleuve Saint-Laurent et faisaient la navette entre la Cité du Havre et La Ronde.

D’autres moyens de locomotion avaient aussi leur place sur le site, tel le pedicap, un taxi-triporteur conduit par des employés endurants. La balade, un petit train sur pneumatiques, desservait les îles en transportant les voyageurs d’un point d’intérêt à l’autre.

L’Expo 67, qui marque le 100e anniversaire de la Confédération canadienne, demeure un succès d’envergure et un événement mémorable pour toute une génération.