Sears obtient la permission d'entamer les ventes de liquidation

Les ventes pourront commencer vendredi et devront se terminer au plus tard le 12 octobre. Elles se dérouleront seulement dans les 59 établissements dont la fermeture a déjà été annoncée.

L'avocat de Sears, Jeremy Dacks, a fait valoir lors de l'audience qu'il était « crucial » de lancer la liquidation de ses marchandises, meubles et équipement au plus tard le 21 juillet, afin de « maximiser » ses bénéfices pour les détenteurs de parts.

« Cela nous donne une certitude de reprise », a affirmé Me Dacks devant la cour.

La requête de près de 300 pages n'a pas fait l'objet d'opposition de la part du large groupe d'avocats impliqués dans la procédure, incluant ceux qui représentent l'entreprise, les propriétaires, le contrôleur et les employés actuels et passés.

La plupart des ventes de liquidation seront supervisées par un liquidateur tiers. Les employés actuels des magasins condamnés se font demander de rester au poste jusqu'à ce que les ventes soient complétées et que les établissements soient fermés.

Les magasins pourront promouvoir la vente avec des affiches qui indiquent « tout est en vente », « tout doit partir », « fermeture de magasin », ou des choix de mots semblables. Cependant, ces annonces ne pourront pas évoquer de 'faillite', a précisé la motion.

Le grand détaillant jouit de la protection de la cour contre ses créanciers depuis le 22 juin, après qu'il eut annoncé son intention de fermer 59 magasins à travers le pays et de supprimer environ 2900 emplois, sans indemnité.

La semaine dernière, le juge Glenn Hainey avait donné le feu vert à la société pour qu'elle amorce immédiatement le processus de vente et de sollicitation et se mette à la recherche d'acheteurs potentiels. Le magistrat a également autorisé le versement de 9,2 millions $ en primes de rétention à certains de ses hauts dirigeants et à d'autres employés occupant des postes clés.

Ces paiements faisaient partie d'un compromis conclu avec des employés retraités qui verra Sears Canada continuer à effectuer certains paiements liés aux avantages sociaux et au régime de retraite jusqu'au 30 septembre.

Paul Miller, critique en matière de gestion des régimes de retraite du Nouveau Parti démocratique ontarien, a déclaré que les profits générés par les liquidations devraient aller aux employés à qui on a retiré leurs régimes de retraite au lieu de servir à payer des bonis aux dirigeants. « Pour qu'une entreprise soit en mesure de prendre cet argent et de payer des primes à leurs dirigeants ou de rembourser des emprunts, en plus de laisser tomber les travailleurs et leurs familles - c'est horrible », a-t-il déclaré par voir de communiqué

Fondée en 1952, Sears Canada espère être en mesure de se libérer de la protection de la cour le plus tôt possible cette année. Le détaillant exploite actuellement 239 établissements, incluant des magasins à rayons, des magasins d'électroménagers et de matelas, des magasins Sears Décor, des magasins de liquidation, des centres de distribution et des entrepôts.