Une participation pleine et entière des Autochtones lors des rencontres intergouvernementales

Les représentants de trois organisations autochtones nationales veulent siéger au même titre que les leaders provinciaux et territoriaux lors des diverses réunions impliquant ou non le gouvernement fédéral.

En conférence de presse lundi matin à Toronto, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, le président du regroupement inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Natan Obed, et le président du Ralliement national des Métis (RNM), Clément Chartier, ont réitéré leur intention de ne pas participer à la réunion du Conseil de la fédération cette semaine à Edmonton.

Il ne s’agit pas d’un boycott, a tenu à préciser Natan Obed, mais bien d’une question de respect, particulièrement en ces temps de réconciliation.

Précisant qu’ils sont des nations à part entière, les trois dirigeants ne veulent pas être marginalisés et se faire dire quand s’impliquer. Ils veulent plutôt décider quand et comment s’engager.

Nous ne sommes pas seulement un autre groupe d'intérêt spécial, a déclaré Perry Bellegarde, qui considère qu’un processus efficace, quand il est question de participation intergouvernementale, doit refléter leur statut de peuples et de nations dotés des droits, des titres et des compétences inhérents, et ce, en vertu de la Constitution et du droit international.

Les Premières Nations n'accepteront pas une approche d'exclusion et d'irrespect. Perry Bellegarde

S’il reconnaît qu'il existe des provinces et des territoires désireux de s'engager avec les dirigeants des Premières Nations lors des rencontres intergouvernementales, il précise que certains gouvernements provinciaux, sans mentionner lesquels, ont déjà essayé d’empêcher des groupes autochtones de participer à des discussions sur les changements climatiques ou sur la santé, par exemple.

Perry Bellegarde mentionne également les mesures prises par le gouvernement fédéral pour inclure les Premières Nations dans ces discussions.

Tous les chefs régionaux de l'Assemblée des Premières Nations doivent, selon lui, participer à ces réunions et « nous continuerons à pousser pour une inclusion complète et significative ».

Une approche de nation à nation

Le président du Ralliement national des Métis (RNM), Clément Chartier, a quant à lui déclaré que les organisations autochtones nationales devraient être reconnues comme des « gouvernements à part entière » et être invitées à toutes les réunions intergouvernementales.

Nous n’avons pas à nous battre pour être à ces tables, c’est normal d’être inclus. Clément Chartier

Il n’est pas non plus question de statu quo, insiste Natan Obed, le président du regroupement inuit Tapiriit Kanatami (ITK). « Il doit y avoir une voie à suivre qui soit conforme à la Déclaration des Nations unies sur les droits de l'homme, conformément à notre Constitution », ajoute-t-il en insistant sur le fait que les droits ancestraux et issus de traités garantis à l'article 35 de la Constitution leur accordent le droit de participer pleinement.

Le Conseil de la Fédération qui regroupe les leaders provinciaux et territoriaux comptait rencontrer lundi les dirigeants autochtones pour discuter des progrès accomplis dans les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation (TRC) et de la mise en œuvre, par le gouvernement fédéral, des principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Seules deux grandes organisations autochtones participeront à cette réunion : le Congrès des peuples autochtones et l'Association des femmes autochtones du Canada.

Si les premiers ministres provinciaux sont libres de parler à ces deux groupes, selon le président du Ralliement national des Métis (RNM), Clément Chartier, les trois organisations qui se sont retirées de cette rencontre sont les « représentants légitimes » des nations et des peuples autochtones.