Des familles réitèrent leur appui à l’Enquête nationale sur les femmes autochtones

« Le processus n’est pas parfait, mais rien ne l’est », ont déclaré d’une même voix les familles membres du Comité national consultatif des Familles (NFAC) chargé de formuler des recommandations auprès de l’ENFFADA.

Dans un communiqué, le Comité dit être au fait des critiques formulées à l’endroit de l’ENFFADA de même que les appels répétés en faveur de la démission de l’ensemble des commissaires et de la mise en place d’une nouvelle commission.

Le NFAC rappelle que le processus d’implantation d’une telle commission représente une « tâche monumentale » et que la pression sur les différents acteurs peut être énorme « car il y a beaucoup à faire en peu de temps ».

« Nous reconnaissons tout le travail qui a été fait par les familles pour obtenir cette commission d’enquête, ça a été un chemin laborieux. Mais nous devons aussi nous soutenir durant les travaux », indique le NFAC.

Certains d’entre nous sont des survivants. Certains d’entre nous ont dû se battre pendant 40 ans pour que nos voix soient entendues et que l'on raconte l’histoire de nos femmes et de nos filles disparues et assassinées. Nous sommes chanceux d’avoir obtenu cette commission du gouvernement fédéral.

Extrait du communiqué de la NFAC