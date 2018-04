Un texte de Sophie Vallée

Elle dédie sa carrière aux enfants qui ont été victimes de violence. Que ce soit des problèmes de santé physique ou psychologique, ils ont besoin d'une personne comme Chantal Corbeil.

Second portrait de la série MISSION : CHANGER LE MONDE, qui présente tout l'été des Canadiens qui travaillent sur des projets qui changent significativement nos vies.

Chantal Corbeil travaille à l’hôpital Horizon Santé-Nord, dans le Grand Sudbury, en Ontario. La chef de file du Nord-Est en la matière a réalisé avec le temps que les enfants maltraités dans sa région n'ont personne vers qui se tourner dans les services de pédiatrie.

Pourquoi êtes-vous devenue pédiatre ?

Durant ma résidence en médecine, j’ai réalisé que le travail, ici dans le Nord dans l’Ontario, était exactement ce qu’il me fallait pour avoir un impact sur les enfants et les familles de ma communauté.

L'hôpital Horizon Santé Nord, à Sudbury Photo : Radio-Canada/Sophie Vallée

J’ai réalisé, au cours de mes études, que le domaine de la maltraitance des enfants n’était pas très bien reconnu au sein de ma spécialisation et au sein de la communauté.

C’est pourtant important de reconnaître que certains enfants sont abusés. On n’aime pas y penser, c’est quelque chose de négatif, mais il faut admettre que ça existe. Je me console en me disant qu’on peut les aider, physiquement et psychologiquement.

Je n’aime pas que ce poste existe. Ça me brise le coeur de savoir qu’à chaque fois que je rencontre un enfant, celui-ci a été victime ou témoin d’abus verbal, physique ou sexuel. Chantal Corbeil

Une autre facette de mon domaine d’expertise est la prévention. Si on accepte que la maltraitance des enfants existe, on peut intervenir au préalable. Un parent peut être en mesure de reconnaître la limite à ne pas franchir, mais si on n’est pas en mesure de lui offrir du soutien pour ne pas dépasser cette limite, on a laissé tomber cette famille.

En matière de triage, comment ça se passe ? Les travailleurs sociaux vous contactent directement ?

Au Centre NEO Kids de l’hôpital Horizon Santé-Nord, il y a le Programme d’intervention et de prévention en matière de violence. Au départ, il était destiné aux femmes victimes de violence, mais avec le temps, on a fait une place aux enfants.

N’importe qui dans la communauté, que ce soit un travailleur de l’aide à l’enfance ou une infirmière, peut contacter quelqu’un du programme. Mais généralement, ça se passe à l’urgence. Ils vont d'abord contacter l’infirmière de garde, qui fera l’évaluation primaire et me contactera si c’est urgent.

Il y a toujours un pédiatre de garde dans le cas où l'enfant a des lésions physiques. Dans les autres cas, l’évaluation sera faite par moi.

Quelles sont les techniques pour traiter les enfants ?

Si on prend, par exemple, une victime d’abus sexuel, il n’y a pas beaucoup de ressources offertes pour traiter les lésions psychologiques. Mais on a un programme à l’hôpital avec des travailleurs sociaux pour exercer une forme de thérapie qu’on appelle play therapy. À certains moments, c'est l'enfant qui dirige la séance de thérapie pour ne pas réintroduire un traumatisme. C'est très délicat.

Les enfants ne savent généralement pas qu’ils ont été victimes d’une certaine forme de violence, mais ils comprennent qu’il s’est passé quelque chose d’anormal, dépendant de l’âge qu'ils ont. Chantal Corbeil

Avec notre programme, ça se passe bien, on écoute l’enfant, on s’adapte à ses besoins et on fait un suivi.

Le centre de traitement pour enfants NEO Kids, à Sudbury. Photo : Radio-Canada/Sophie Vallée

Par contre, nous aimerions agrandir le centre de traitement pour enfants NEO Kids de l'hôpital afin d'offrir toutes les ressources nécessaires pour venir en aide aux enfants du Nord de l'Ontario. La plupart des centres de pédiatrie se situent au sud de la province.

Vous êtes la chef de file dans le Nord-Est de l’Ontario pour l'évaluation des enfants qui ont été maltraités. Est-ce qu’il y a un moment spécifique où vous vous êtes dit que votre travail faisait une différence dans la vie des gens ?

Je ne dirais pas qu’il y a un moment en particulier, mais plusieurs petits moments.

J’ai déjà rencontré une famille pour laquelle c’était difficile d’avoir accès à des soins. La mère ne se présentait pas aux rendez-vous et elle ne prenait pas soin de ses enfants. En prenant le temps de discuter avec les enfants, on a réalisé qu’elle n’avait pas accès aux ressources parce qu’elle était en situation financière précaire.

En aidant cette famille à avoir accès à différentes petites choses, comme un billet d’autobus pour se rendre à l’hôpital et rencontrer un médecin, on a fait une différence.

Ce sont ces petits gestes qui comptent et qui ont un grand impact dans la vie des gens.