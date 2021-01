Les Innus entendent maintenir la pression pour récupérer la rivière Moisie

Un texte de Catherine Poisson

« Le gouvernement nous respecte quand on agit. Je ne trouve pas ça normal qu’on doive utiliser des moyens de pression pour que le gouvernement se réveille », déplore le vice-chef du conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, Jonathan St-Onge.

Fin juin se tenait une première rencontre entre les Innus et les ministres Geoffrey Kelley et Luc Blanchette.

Des progrès satisfaisants y ont été réalisés, estime Jonathan St-Onge, qui indique toutefois que la communauté poursuivra ses moyens de pression pour se faire entendre.

Il évoque notamment la possibilité de retourner planter un drapeau sur l'île occupée par le Club Adams, un club privé où les touristes peuvent pratiquer la pêche sportive.

Cela représente 200 saumons, soit la quantité pêchée annuellement par les Innus pour nourrir leur communauté.

Les Innus ne veulent pas « bloquer la rivière », précise-t-il, ni empêcher le tourisme et la pêche sportive. Au contraire, ils veulent s’assurer que ces activités soient pratiquées de façon durable et responsable, d’une manière qui profite aussi aux communautés.

« Il y a des taxes qui se paient, et qui reviennent toutes à la ville. Nous, on ne reçoit rien, ce n’est pas normal », souligne le vice-chef St-Onge.

Pour Jonathan St-Onge, la protection du patrimoine naturel de la rivière ne peut se faire sans la collaboration des peuples autochtones.

« Je lui ai dit au ministre, vous avez fait une erreur récemment en voulant envoyer les derniers caribous sauvages de Val-d’Or dans un zoo. Ces erreurs ne cesseront jamais tant et aussi longtemps que vous ne nous consulterez pas », rapporte-t-il.

Jonathan St-Onge espère également obtenir le soutien de la population non autochtone dans sa lutte pour « redonner la rivière aux Innus ».

Quels sont les enjeux?

La semaine dernière, le gouvernement a fait parvenir une lettre à la communauté innue de Uashat-Maliotenam faisant état des discussions de la rencontre du 22 juin.

Trois enjeux principaux y figurent :

La triste histoire de la Mista-Shipu

Le 9 juin 1977, deux jeunes pêcheurs autochtones étaient retrouvés morts aux abords de la rivière Moisie, appelée Mista-Shipu en innu pour Grande-Rivière.

Une commission d'enquête avait été créée pour faire la lumière sur l'incident, sans obtenir de résultats concrets. Pour la communauté, cependant, il est évident que les pêcheurs ont été tués par des gardes-pêche du gouvernement.

Le souvenir de ce drame irrésolu est toujours vif pour la communauté innue de Uashat-Maliotenam, qui a commémoré cette année le 40e anniversaire de la mort de ses pêcheurs  (Nouvelle fenêtre) .

Le sentiment d'injustice ressenti par les Innus à ce moment s'inscrit aussi dans leurs revendications sur la rivière Mista-Shipu.

Traditionnellement, les Innus pêchaient dans les rivières et les utilisaient comme autoroutes. Ils montaient à l’intérieur des terres et revenaient sur la côte pour y faire la traite et pratiquer la pêche. Les différentes communautés se partageaient le territoire selon une tradition orale bien établie.

C'est d'abord la Compagnie de la Baie d'Hudson qui a obtenu l’exclusivité de la pêche au saumon, jusqu'à ce que le gouvernement lui retire ce privilège pour vendre et louer les rivières à des pourvoiries et à des organisations privées, comme le Club Adams. Les tensions se sont rapidement accentuées entre les Innus et les nouveaux venus, menant entre autres à la guerre du saumon de 1981 à 1983.