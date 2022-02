C’est à la ville de Toronto, en 1969, que revient l’installation du premier distributeur d’argent libre-service au Canada. L’appareil s’active à l’aide d’une clef, d’une carte en plastique et d’un numéro d’identification personnel.

Puis, le 11 juillet 1972, c’est au tour de Montréal d’accueillir cette nouvelle technologie offerte par la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC). Comme le montre notre séquence d’archives silencieuses, c’est une hôtesse qui présente les fonctionnalités du guichet qui, remarquez bien, n’a pas d’écran!

Le développement de la carte de débit est certainement lié à celui des guichets automatiques. À l’émission Repères du 26 février 1982, un reportage est consacré à « la monnaie invisible ». Le journaliste Claude Sauvé se penche en détail sur le fonctionnement de la carte de débit, « une autre forme de carte qui va nous permettre d’utiliser de l’argent sans avoir de papier monnaie ni de chèque ».

Au moment de ce reportage, le Canada compte 250 guichets automatiques bancaires, mais on en prévoit plus de 1000 d’ici la fin de l’année 1982. La Caisse populaire Desjardins vient alors tout juste de tester un premier guichet à Trois-Rivières. Une implantation massive suivra en 1983.

Repères

Magazine d’information hebdomadaire, Repères aborde les thèmes de vie quotidienne, des préoccupations qui touchent de près tous les citoyens. Des questions de consommation, d’environnement et de qualité de vie en général y sont traitées. L’accent est mis à la fois sur les gens qui font l’événement et sur le point de vue de ceux qui vivent cet événement. Parmi les animateurs de l’émission figure Gérard-Marie Boivin (1981), accompagné ensuite d’Aline Desjardins (1982-1983). Repères remplace l’émission de consommation Consommateurs Plus.