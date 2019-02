Où la foudre frappe-t-elle le plus? La réponse en carte

34 millions. C'est le nombre d'éclairs détectés au Canada depuis 1998. Mais le pays n'est pas parmi les régions les plus touchées du globe, qui est frappé par environ 1,4 milliard d'éclairs par année. À vos paratonnerres!

Un texte d’Alain Labelle

Au Canada, la longueur de la saison de la foudre varie beaucoup d’une région à l’autre, mais la tendance est claire : elle est de plus en plus courte en se déplaçant vers le nord.

Cette carte montre le nombre total de foudroiements calculé à l’intérieur d’un rayon de 25 kilomètres du centre de chaque ville. La période d’observation s’étend de 1999 à 2013.

Le principal élément formateur d’orages est la chaleur, lorsqu’il y a une différence marquée de température entre le bas et le haut du nuage. Pour cette raison, les régions du Canada les plus chaudes sont donc les plus susceptibles d'avoir de la foudre, explique la météorologue Amélie Bertrand, d'Environnement Canada.

Les régions les plus susceptibles de connaître de la foudre se trouvent dans la péninsule sud de l’Ontario, mais également dans les prairies canadiennes. Amélie Bertrand

« Windsor est la ville qui se fait frapper le plus souvent par la foudre, et elle se trouve exactement sur la pointe sud de l’Ontario », poursuit Mme Bertrand.

La ville ontarienne a comptabilisé 47 jours de foudre en 2006, mais sa moyenne se situe à 43 jours. Suivent ensuite d’autres villes de la région, comme Chathman-Kent (41), London (40) et Sarnia (39).

L’été, saison parfaite pour tempête parfaite

La foudre étant associée à la chaleur, le fait que les statistiques mensuelles nationales montrent que le nombre d’éclairs augmente avec l’arrivée du printemps pour diminuer ensuite au mois d’août et septembre n'est pas une surprise.

La foudre atteint son maximum avec les mois les plus chauds de juillet et d’août, où la chaleur et l’humidité sont au maximum. Amélie Bertrand, d'Environnement Canada

L’éclair le plus au nord enregistré au Canada le fut près du détroit du Vicomte-Melville, au Nunavut, en août 2013.

Dans le sud de l’Ontario, la saison de la foudre s’étend en moyenne de la mi-mars jusqu’au début de novembre. Dans les régions nordiques, la saison moyenne s’étend de la mi-mai jusqu’à la mi-septembre. Elle est pratiquement permanente dans la région côtière du Pacifique et dans le sud de la Nouvelle-Écosse.

L’heure de l’éclair

Le moment de la journée le plus fréquent pour la foudre est de 13 h à 18 h.

On emmagasine de la chaleur durant la journée, c’est pour cette raison que les orages se déclarent souvent en fin de journée. Amélie Bertrand

Quelques chiffres Le nombre minimal détecté : 1 570 900 en 2009.

Le nombre maximal détecté : 2 963 100 en 2005.

Il y a en moyenne 2 263 800 éclairs par année au pays.

La foudre à l’étude

Environnement Canada compte sur le Réseau canadien de détection de la foudre mis sur pied en 1998 pour comptabiliser la foudre au pays.

Il s’agit d’un regroupement de 80 capteurs de foudre répartis dans tout le Canada. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, et détecte les décharges nuage-sol et un petit pourcentage des décharges nuage-nuage.

Grâce aux impulsions électriques qui sont émises par les éclairs, ces capteurs sont capables de recenser le moment où il y a un éclair. Amélie Bertrand

Il peut détecter jusqu’à 45 000 éclairs par heure, mais en règle générale, le nombre maximal d’éclairs par heure au Canada est inférieur à 25 000.

L'un des capteurs du Réseau canadien de détection de la foudre. Photo : Environnement Canada

La foudre dans le monde

Le Canada n’apparaît pas au palmarès des pays les plus frappés par la foudre pour les mêmes raisons énoncées plus tôt, c’est-à-dire qu’il y a de moins en moins d’orages en se déplaçant vers les pôles.

En fait, les orages sont statistiquement plus nombreux autour de la zone de convergence (des vents) intertropicale, explique le météorologue Pascal Yiacouvakis, de Radio-Canada.

Cette ceinture de basse pression attire les vents et crée les conditions idéales à la formation d'orages. Pascal Yiacouvakis

L'air chaud de cette région frappée de plein fouet par la lumière du soleil monte de la surface vers les hautes régions de l'atmosphère et refroidit. À ce moment, l'humidité dans l'air se condense et forme d'imposants nuages, de fortes précipitations et des éclairs.

Le centre du monde des éclairs

Pour établir la mappemonde de la foudre, la météorologue Rachel Ifanger Albrecht de l’Université de Sao Paulo au Brésil et ses collègues ont analysé les données recueillies pendant 16 ans grâce à la Mission de mesure des précipitations tropicales de la NASA et de l’agence spatiale japonaise.

Sans grande surprise, ils ont constaté que les régions les plus proches de l’équateur sont aussi celles qui obtiennent les statistiques les plus élevées. Ces conditions apparaissent pratiquement quotidiennement à certains endroits près de l'équateur, mais rarement dans d’autres.

Le saviez-vous? La foudre frappe en moyenne 44 (+ ou - 5) fois par seconde à l’échelle planétaire pour un total de 1,4 milliard d’éclairs par année.

Les régions les plus frappées

La région du monde où il y a le plus d’éclairs se trouve au-dessus du lac Maracaibo au Venezuela, en Amérique du Sud. La seconde, dans le bassin congolais, en Afrique.

L'intensité des orages au-dessus du lac Maracaibo vue de la Station spatiale internationale. Photo : NASA

La zone de convergence des vents (montagnes, vallées, lac et mer) qui souffle au-dessus du lac Maracaibo, dont l’eau de surface est chaude, contribue à la formation d’orages nocturnes pendant presque toute l’année, c’est-à-dire 297 jours par an en moyenne.

Ces orages sont très localisés, et leur développement explique la densité des éclairs. Plusieurs autres lacs intérieurs possèdent des conditions similaires autour de l’équateur.

L’Afrique électrique

L’Afrique est le continent qui possède le plus de régions sujettes aux éclairs, suivi de l’Asie, de l’Amérique du Nord et de l’Océanie.

La plupart des zones continentales favorables aux éclairs sont situées près de chaînes de montagne, ce qui montre l’importance de la topographie dans le développement des orages.

En outre, les chercheurs ont été surpris de constater que l'endroit qui détient le record d'éclairs de la planète se trouve en Amérique du Sud, et non en Afrique, le continent qui détient pourtant le plus grand nombre de régions aux épisodes intenses de foudre.

Voici les six régions du monde où l’activité orageuse est la plus intense :