Bannir les petits sacs de plastique à usage unique que l'on utilise dans les épiceries pour les fruits et les légumes en vrac, c'est la mission que se donne une entreprise d'économie sociale de Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. On y fabrique, chaque semaine, une centaine de petits sacs réutilisables avec de vieux rideaux et du fil de pêche.