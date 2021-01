Perturbation à la fête du Canada : pas de renvois, espère une association autochtone

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

« L’armée complète est devenue politisée. Nous vivons dans une ère politiquement correcte et ils [les militaires] devraient avoir réalisé que ce genre de chose [la confrontation] deviendrait un événement médiatique », a déclaré Richard Blackwolf, président national de l'Association canadienne des anciens combattants et des militaires actifs autochtones (CAV).

« Espérons toutefois que cela n’affectera pas leur carrière en général. Ils sont seulement arrivés là-bas avec un drapeau. Ils ne s'en sont pris à personne », a-t-il ajouté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La chef Grizzly Mamma a déposé ses cheveux au pied de la statue d'Edward Cornwalis. Photo : CBC/Anjuli Patil

Les cinq militaires suspendus ont interrompu le jour de la fête du Canada une manifestation devant la statue d'Edward Cornwallis, à Halifax. Ils sont arrivés au moment où une des militantes, la chef Grizzly Mamma, se rasait la tête en guise de symbole de la persécution des Premières Nations.

Les [militaires] ont été assez idiots de se rendre là-bas [à la manifestation] dans ces circonstances. Ils auraient dû s’y attendre. Richard Blackwolf, président national de l'Association canadienne des anciens combattants et des militaires actifs autochtones

Edward Cornwallis est un ancien gouverneur de la Nouvelle-Écosse qui a fondé Halifax en 1749. À cette époque, il a offert une récompense à quiconque lui apportait un scalp de Micmac.

Minorité d'Autochtones

Richard Blackwolf, Métis âgé de 77 ans qui a accompli 13 ans de service militaire dans la marine, a par ailleurs soutenu que les activistes autochtones qui se sont rassemblés devant la statue d'Edward Cornwallis ne constituent « que 0,1 % » des Autochtones du Canada qui ne représentent pas adéquatement leur nation.

Il soutient que ce genre de manifestation ne fait que créer une mauvaise réputation aux Autochtones.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les hommes habillés en noir et en jaune s'identifient au groupe Proud Boys, lié aux mouvements suprémacistes. Photo : Anjuli Patil/CBC

Militaires suspendus

Le chef d'état-major de la Défense, Jonathan Vance, n’a quant à lui pas vu les choses de la même façon. Il a affirmé que l’avenir des cinq militaires « dans l’armée est certainement mis en doute ».

« Ce qui s’est passé à Halifax en fin de semaine est déplorable et je peux assurer les Canadiens que l’état-major prend ce dossier au sérieux, a-t-il dit. Les membres des Forces armées impliqués dans ces événements sont suspendus de leur entraînement et de leurs tâches pendant que nous faisons une enquête et révisons les circonstances de leurs gestes. Leur avenir est certainement remis en question. »