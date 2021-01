Un camp d'été pour mieux connaître la culture autochtone

La colonie de vacances Kee-Mo-Kee a vu son nombre de campeurs autochtones augmenter considérablement par rapport à l'année dernière. Plus de la moitié des campeurs s’identifient comme des Autochtones cette année, alors qu'ils étaient environ 5 % l’année précédente.

En plus de cette hausse, la colonie de vacances située à Komoka présente pour la première fois depuis plus de 50 ans un nouveau thème de la semaine, soit celui de l’héritage canadien.

Durant cette semaine, 90 enfants sont immergés dans la culture autochtone, en créant des objets d'art et d'artisanat autochtones et en apprenant sur leurs langues comme sur les enseignements traditionnels.

« [Les membres des Premières Nations] ont été les premiers peuples ici. J’en apprends davantage sur eux, a raconté la campeuse Mia, âgée de 12 ans. J’ignorais qu’il y avait autant de personnes qui étaient si différentes. »

« Un aîné a montré une plume sacrée et a chanté des chansons en Ojibwé. Nous avons chanté en choeur », a également rapporté Tati, un Autochtone de 9 ans de la Première Nation Oneida of the Thames.

Deux jeunes campeurs sont en train de fabriquer un capteur de rêves.

« Ce fut une expérience extraordinaire pour tout le monde parce que les campeurs qui n’appartiennent pas à des communautés [autochtones] [ont] eu un avant-goût de cette culture », s'est réjoui, quant à lui, le directeur du camp de jour, Ian Brooks.

Plusieurs organisations des communautés autochtones locales et groupes religieux ont par ailleurs versé des sommes d'argent au camp de vacances, mettant en place une subvention pour les enfants des Premières Nations de Chippewas, Oneida et Munsee-Delaware.

Vérité et réconciliation

Toutefois, de nombreuses familles autochtones qui souffrent d’un traumatisme intergénérationnel se sont retirées de ce projet, étant donné que le camp de jour est affilié à l’Église.

« Des parents sont venus me voir et m’ont dit qu’ils allaient retirer leurs enfants. Ils m’ont ensuite demandé pourquoi je me rendais [au camp] », a indiqué Cynthia Tribe, une conférencière invitée au camp Kee-Mo-Kee et membre de la Première Nation des Chippewas de Kettle Point et Stony Point.

Cette libraire, qui travaille à Chippewas, a expliqué la décision de ces parents en faisant un parallèle avec le système scolaire résidentiel qui était lui aussi administré par des églises catholiques du Canada.

Mme Tribe a toutefois souligné que l’engagement des employés du camp Kee-Mo-Kee à reconnaître le rapport de la Commission de vérité et réconciliation l’encourageait à participer au processus de réconciliation.

« J'ai pensé qu’il n’y avait pas de raison que je n'y aille pas. Je suis ici pour supporter les enfants et jouer mon rôle dans la réconciliation [des peuples] », a expliqué Cynthia Tribe.

Dans son rapport, la Commission de vérité et réconciliation a notamment demandé au gouvernement d'agir afin de réparer les dommages causés par les systèmes scolaires résidentiels au Canada. Près de 95 appels à l'action portaient à ce sujet.

Projet à long terme

La présidente du conseil d'administration du camp Kee-Mo-Kee et créatrice de la semaine de l’héritage canadien, Mary Ann Hodge, aimerait que la semaine se poursuive durant au moins trois ans. Après cela, elle espère que des campeurs autochtones deviendront animateurs afin d'assurer la continuité de cette semaine spéciale.

Que pouvons-nous faire pour aider quant à la vérité et la réconciliation? Mary Ann Hodge, présidente du conseil d'administration du camp Kee-Mo-Kee

Pour l’heure, la colonie de vacances ne compte toutefois qu'un seul animateur autochtone parmi les vingt, a indiqué Mme Hodge.