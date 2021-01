Découvrir le Québec autrement avec le tourisme autochtone

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

« Le tourisme autochtone, c'est vivre l'authenticité du Québec », résume Patricia Auclair, conseillère aux communications à Tourisme Autochtone Québec.

Même si les touristes ne viennent pas nécessairement dans le but de vivre une expérience autochtone, la plupart d'entre eux visiteront un ou plusieurs sites autochtones lors de leur séjour, « c'est presque inévitable », estime la conseillère.

Cette forme de tourisme prend d'ailleurs de plus en plus d'importance pour les communautés autochtones.

C'est évidemment une façon de stimuler leur développement économique, mais l'attrait est également identitaire.

« Le tourisme devient un moyen de se réapproprier sa culture et de la partager à notre façon, dans le respect de nos valeurs », souligne Mme Auclair, elle-même membre de la nation huronne-wendat.

Ces dernières années, le nombre d'entreprises touristiques autochtones a d'ailleurs beaucoup augmenté, ajoute-t-elle.

La route des pow-wow

Selon Mme Auclair, le pow-wow est « la meilleure façon d'entrer en contact avec la culture des Premières Nations ».

Toujours ouverts au public, ces événements permettent d'assister à des compétitions de danses traditionnelles, d'échanger avec les Autochtones présents, et de goûter à leur gastronomie.

« C'est l'expérience multisensorielle par excellence », résume Mme Auclair.

Les compétitions de danse, en particulier, représentent l'occasion d'admirer les costumes traditionnels autochtones dans un contexte authentique, qui n'a pas été fabriqué pour le seul divertissement du touriste.

La liste des pow-wow dressée par Tourisme Autochtone Québec en recense une vingtaine à travers la province, prévus de mai à septembre.

Celui de la nation de Kahnawake, l'un des plus gros de la province en ce qui a trait à la superficie et au nombre de compétitions de danse qui s'y tiennent, se déroulera notamment les 8 et 9 juillet prochains.

Parmi les autres attractions proposées par l'organisme, Mme Auclair souligne l'Hôtel-Musée Premières Nations, situé près de la ville de Québec, qui permet de découvrir l'histoire de la nation huronne-wendat tout en logeant dans un grand hôtel, annexé à une maison longue traditionnelle.

Le Musée des Abénakis, dans le Centre-du-Québec, est aussi à mentionner, étant le plus ancien musée autochtone de la province.

Enfin, pour les amateurs d'aventure, Mme Auclair propose de rendre visite à la nation d'Essipit, sur la Côte-Nord, qui offre entre autres des expéditions pour voir les baleines, ainsi que plusieurs pourvoiries et terrains de camping.