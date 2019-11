Une pâtissière gagne un an de loyer gratuit au centre-ville de Sudbury

Un texte de Frédéric Projean

Justine Martin, 26 ans, est la grande gagnante d'un concours d'entrepreneuriat organisé par l'organisme Downtown Sudbury.

La femme d'affaires et pâtissière autodidacte pourra enfin quitter sa cuisine trop petite au profit d'un local au centre-ville. Par le fait même, elle en profitera pour changer le nom de son entreprise pour Guilty Pleasures Bakeshop & Bar dès son ouverture.

J'avais le plan d'ouvrir peu importe les résultats du concours, mais je peux le faire plus vite. Et ça me donne un coup de pouce pour le financement que je dois trouver

Justine Martin, propriétaire de l'actuel For Heaven Bake Sudbury