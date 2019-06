Sheila North Wilson demande la démission de la commissaire Marion Buller

Sheila North Wilson, la grande chef du regroupement de 30 Premières Nations, Manitoba Keewatinowi Okimakanak, réclame la démission de Marion Buller, la commissaire en chef de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Ce serait un gaspillage des efforts si on ne recommence pas et si on n’écoute pas ce que les gens disent de la Commission. Je pense qu’elle doit démissionner. Sheila North Wilson, grande chef du regroupement de 30 Premières Nations (MKO)

Vendredi, la directrice de l’ENFFADA, Michèle Moreau, a annoncé sa démission. C’est le cinquième départ au sein de l’équipe depuis février.

Sheila North Wilson estime que Marion Buller devrait en faire de même pour donner aux familles en attente de réponses, un nouveau départ.

Nous devons écouter les familles. Elles doivent faire partie du processus pour décider qui devrait diriger cette commission. Ça aurait dû être fait dès le début. Sheila North Wilson, grande chef du regroupement de 30 Premières Nations

Contactée par Radio-Canada, la commissaire en chef, Marion Muller n’a pas voulu commenter les propos de Sheila North Wilson.

Son bureau s’est contenté d’une déclaration écrite dans laquelle on peut lire :

« l'Enquête nationale pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées apprécie la contribution que nous recevons de la communauté indigène, y compris des familles, des survivants, des leaders et des défenseurs. Cela dit, l'enquête nationale ne donnera pas de commentaires sur les opinions des autres. »

Pour ce qui est de la série de démissions au sein du comité, la porte-parole de l’ENFFADA écrit que l’organisme « poursuit sa transition et qu’un directeur sera désigné dans les prochaines semaines. »

Appui du Congrès des Peuples autochtones

De son côté, le Congrès des Peuples autochtones (CPA) maintient son appui à l’endroit de l’ENFFADA.

Dans un communiqué, le chef national du CPA, Robert Bertrand, dit que « même si l’Enquête a connu certains revers administratifs, le CPA croit toujours qu’elle apportera un éclairage extrêmement précieux sur le problème. »