L'équipe de l'Enquête sur les femmes autochtones se veut rassurante malgré la vague de démissions

Après les inquiétudes soulevées par la vague de démissions au sein de l'équipe de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), Michèle Audette, l'une des cinq commissaires, affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Michèle Audette comprend « [que les départs] puissent faire réagir et amener certaines préoccupations », mais assure qu’un « leadership solide et efficace » a été mis en place pour pallier la situation.

Vendredi, l’annonce de la démission de la directrice de l’ENFFADA Michèle Moreau – la cinquième au sein de l’équipe depuis février – a vivement fait réagir la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel.

Mme Michel s’est dite préoccupée par ce départ soudain – motivé par des raisons personnelles – affirmant qu’il « manquait beaucoup de réponses par rapport à [ses] questionnements ».

« On a besoin d’être rassuré que tout va aller pour le mieux, on ne sait absolument rien », a-t-elle soutenu.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Viviane Michel, présidente de l’association Femmes autochtones du Québec Photo : Radio-Canada

C’est des questions qu’on se pose, est-ce que l’équipe est en santé? Est-ce qu’il y a un problème dû à la pression [trop forte] qu’ils reçoivent de la part des gens, des organisations ou des familles? On se retrouve avec beaucoup de points d’interrogation. Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec

La commissaire Michèle Audette soutient pour sa part que l’ENFFADA a déjà trouvé une remplaçante à la directrice Michèle Moreau et affirme qu’un processus de transition est en cours.

« Un choix a été fait auprès d’une candidate qui va venir travailler avec Mme Moreau pour le transfert des connaissances […] », explique-t-elle.

[On veut] être sûr que ce départ-là se fasse dans le respect et correctement, mais aussi rassurer notre personnel sur le terrain et dans nos différents bureaux qu’on ne laisse pas un espace aussi important que celui-ci dans une chaise vide. Michèle Audette, commissaire à l'ENFFADA

Des « lenteurs » dénoncées

Viviane Michel a également dénoncé « des lenteurs » en ce qui a trait à l’attribution aux organismes du statut de participant pour les audiences de l’enquête nationale. Elle déplore également des « problèmes de structure » qui l'empêchent de voir clairement « où [on] s'en va ».

La présidente de la FAQ a souligné qu’elle trouvait la situation inhabituelle d’autant plus que son organisme avait facilement obtenu le statut de participant à la commission provinciale déclenchée dans la foulée des allégations d'agressions sexuelles de Val d’Or.

La sortie de Mme Michel a fait sourciller Fanny Wylde, l’avocate de la commission, qui assure que son équipe est en contact avec la FAQ depuis plusieurs mois.

« Nous avons rencontré à maintes reprises l’organisation Femmes autochtones du Québec. Une première fois en septembre, ensuite en octobre et en novembre. Dernièrement, on a rencontré les avocats [de la FAQ] à Trois-Rivières », dit-elle.

Fanny Wylde ajoute qu’elle a clairement indiqué aux avocats de la FAQ que l’organisme avait été retenu pour participer aux audiences et « qu’il recevrait les modalités par écrit sous peu ».

Ils sont avisés formellement qu’ils [les avocats de la FAQ] ont la qualité pour agir, c’est juste une formalité, leur envoyer leurs modalités par écrit. Fanny Wylde, l’avocate de l'ENFFADA

La commissaire Audette rappelle pour sa part que les travaux sont déjà amorcés et que 58 personnes sont actuellement sur le terrain pour veiller à leur bon fonctionnement. Elle ajoute que plusieurs organismes et familles ont déjà été rencontrés d’un bout à l’autre du pays.

« [Le travail se poursuit] constamment », s’exclame-t-elle. « Pour arriver à des audiences dans lesquelles on va démontrer qu’il a des causes systémiques ou qu’il y a des tendances qui existent, et bien, c’est toute une collection de preuves. Au moment des audiences, on présente les preuves, mais le "avant" est aussi très important », conclut-elle.

Le rapport final de l’ENFFADA est attendu à la fin de 2018.

Avec les informations de Marie-Laure Josselin