Miser sur la culture pour assurer l'émancipation des peuples autochtones

Les festivités du 150e anniversaire de la Confédération font l'objet de vives protestations à l'échelle du pays , et la métropole n'y échappe pas. À Montréal, un regroupement d'associations a également décidé de faire un pied de nez aux célébrations en misant sur la diffusion de l'héritage et des cultures autochtones.

Un texte de Vanessa Destiné

Un regroupement d’associations de l’Université McGill a organisé un « pique-nique anti-Canada », jeudi, afin de célébrer « la forte et incessante résistance au colonialisme, au capitalisme et à l’État canadien » et pour encourager des discussions entre Autochtones et non-Autochtones par l'entremise d'ateliers. Le pique-nique avait aussi pour but de ramasser des fonds pour l'école d’immersion Mohawk Karihwanoron, située à Kahnawake.

Cet événement survient alors que la capitale nationale est le théâtre d’une action collective visant à rappeler non seulement les blessures passées, mais aussi les enjeux auxquels sont confrontées les communautés autochtones du pays.

Nahka Bers, membre du groupe de chant et de tambour Odaya, s’est dite heureuse de prendre part au pique-nique dans le contexte des célébrations à Ottawa.

« Je suis ici pour soutenir la communauté autochtone au Québec et au Canada », explique-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Nahka Bers, membre du groupe de chant et de tambour Odaya Photo : Radio-Canada / Vanessa Destiné

Tout comme les autres membres d'Odaya, dont la mission est de faire « connaître la richesse et la beauté des Premières Nations à travers l’expression artistique et de dénoncer les injustices », elle a accepté d'offrir une prestation musicale pour l'événement.

Nahka Bers ne s’oppose pas aux festivités du 150e anniversaire de la Confédération, mais elle croit qu’elles auraient gagné à faire plus de place à l’histoire des Premières Nations.

« Le Canada, c'est un effort colonialiste. Le mot ''Kanata'' (le nom original du Canada, en laurentien), ça veut dire ''le village''. Il y a plein de trucs comme ça, mais on oublie tout le temps les Premières Nations, le fait qu'on était ici avant et qu'on avait une façon de voir le monde. Cette façon de voir le monde, bien il y a eu un génocide culturel pour l'écraser. »

Le 150e a une face cachée : c’est la cause autochtone. Oui, ça fait 150 ans que le Canada existe, et il a le droit d’exister, mais moi, mon peuple, les Denés, on est là depuis 30 000 ans. Nahka Bers, membre du groupe de chant et de tambour Odaya

Avec les super femmes du groupe Odaya, qui mettent leur héritage ancestral au coeur de leur art. #INDIGENOUS #Feminism #mtlmoments pic.twitter.com/ywNczwJino — vanessadstn (@vanessadstn) 30 juin 2017

« On parle de réconciliation, mais la réconciliation, c’est pas juste de mettre de l’argent et de réparer des infrastructures […] C’est un changement de valeur et l’acceptation des peuples autochtones. C’est le fait de leur donner une voix et un pouvoir politique qui va au-delà de l’Assemblée des Premières Nations », ajoute Nahka Bers.

Pour le 175e du Canada, j'espère voir plus d'Autochtones au pouvoir; j'espère voir une décolonisation de la démocratie. Nahka Bers, membre du groupe de chant et de tambour Odaya

Lutter contre « l'invisibilisation »

Sa consoeur du groupe Odaya, l’artiste multidisciplinaire Dayna Danger, croit qu'un des éléments qui nuit aux revendications autochtones est le phénomène de l’invisibilisation.

« Très souvent, j’ai l’impression que les gens ne réalisent pas qu’il y a une réserve à 30 minutes de Montréal », précise la jeune femme qui vient du Manitoba - une province qu'elle identifie comme le « soi-disant Manitoba », rappelant que son territoire avait été baptisé autrement avant l'arrivée des premiers colons.

Elle s'inquiète notamment de la survie des langues autochtones, un élément-clé, selon elle, de la réaffirmation de l'identité des Premières Nations. Dayna Danger avance que la priorité est de transmettre les connaissances aux plus jeunes pour assurer leur pérennité.

Préserver nos langues, c'est le meilleur moyen de sortir de la colonisation. On va à l'école, on nous présente une ou deux langues. Les gens de nos communautés survivent, mais nos langues s'éteignent peu à peu. Dayna Danger, du groupe Odaya

L'éducation est aussi nécessaire auprès des non-Autochtones, rappelle Dayna Danger, qui considère que le manque d'éducation empêche parfois d'avoir un regard franc sur l'histoire et de comprendre la réalité de certaines communautés.

« Je ne pense pas qu’il y a assez d’éducation, quand je pense à la façon dont ce pays s’est construit, aux gens qui ont dû sacrifier des choses pour le créer. Il y a eu beaucoup de travail forcé; toutes sortes de gens ont été exploités… et les gens ne veulent pas parler de ces choses-là, de parler de la construction du chemin de fer, de parler de l’esclavage au détriment des personnes autochtones et noires », explique-t-elle.

Les gens disent : ''Oh, nous sommes au Canada, nous ne sommes pas comme ça'', mais oui, nous sommes comme ça, en fait. Dayna Danger

L'empowerment comme remède

Anik Sioui, également membre du groupe, soutient pour sa part qu’à bien des égards, le Canada est toujours un « pays colonial ».

Elle s’inquiète notamment des combats pour préserver le territoire, mais aussi de la survie des différentes langues autochtones et de l’accès à l’éducation chez les jeunes.

« Toutes les langues autochtones sont en danger. Au Canada, il y a deux langues officielles : le français et l'anglais. Mais nos quelque 60 langues ne sont pas protégées et ne sont pas reconnues comme des langues officielles. Pourtant, dans un pays comme le Pérou, le quechua et l'aymara [deux langues autochtones] sont reconnus », explique celle qui s'est particulièrement sentie interpellée par la levée de fonds pour l'école Karihwanoron.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Anik Sioui, membre du groupe Odaya Photo : Radio-Canada / Vanessa Destiné

Anik Sioui n'a donc pas pris part au pique-nique spécifiquement pour contester les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, mais elle avoue ressentir un certain détachement face à l'événement.

« Moi, je n'ai rien à célébrer personnellement. Ce pays a été fondé en excluant le grand peuple fondateur, c'est-à-dire nous, les Premières Nations, les Inuits [...], les Métis. Pour nous, c'est un pays imposé, c'est une constitution imposée. On n'a jamais cédé nos territoires, même qu'on se bat toujours pour les faire reconnaître », martèle-t-elle.

Notre pays, notre terre, ce n'est pas le Canada. C'est l'île de la Grande Tortue, c'est l'Amérique au complet. Toutes ces frontières, les frontières provinciales, territoriales, nous ont été imposées. Anik Sioui, membre du groupe Odaya

Comme Nahka Bers, elle souhaite voir des efforts pour faire reconnaître davantage les droits des Premières Nations.

« Ce que je souhaite, c’est plus d’autodétermination, une complète autodétermination : pouvoir, empowerment pour nos Nations, nos communautés en termes d’éducation, en termes de santé, en termes politiques […] La guérison pour nos peuples, ça passe à travers davantage d’empowerment collectif et individuel », conclut-elle.