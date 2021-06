Le phare de Cap-des-Rosiers menacé plus que jamais

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le plus haut phare du Canada pourrait être fermé et inaccessible au public pour des raisons de sécurité. La nouvelle est tombée au moment même où débute la saison touristique sur la péninsule gaspésienne.

Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Martin Toulgoat



Le propriétaire du phare, le ministère des Pêches et des Océans, vient de recevoir un rapport de Services publics et approvisionnement Canada selon lequel des travaux d'urgence doivent être faits pour renforcer les escaliers et les planchers du phare afin d'assurer la sécurité des visiteurs.

Pêches et Océans Canada recommande d'interdire temporairement l'accès au site, le temps de réaliser des études supplémentaires.

Le phare patrimonial de Cap-des-Rosiers, à Gaspé, est visité par des milliers de touristes chaque été.

La trésorière et bénévole du Site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers (SHMPCDR), Lucie Bergeron, s'inquiète de l'impact de ces travaux en pleine saison touristique. « On a eu un courriel hier qui nous exigeait, selon une clause de notre bail, de fermer temporairement les lieux pour faire ces réparations d’urgence », raconte Mme Bergeron. Sept emplois sont en jeu.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le phare a un urgent besoin de réparations Photo : Radio-Canada

Site patrimonial reconnu

Le phare de Cap-des-Rosiers été reconnu formellement Lieu historique national du Canada le 11 juin 1973 et bâtiment fédéral du patrimoine classé le 31 mars 1994. Seulement sept phares au Canada ont obtenu ce double classement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le phare de Cap-des-Rosiers est menacé depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour sa part, le locataire des lieux, le Site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers, indique sur son site Internet qu’il n’a pas les ressources ni les revenus nécessaires pour payer les importants travaux de restauration d’un bâtiment qui appartient à l’État canadien.

Le rapport déposé à Pêches et Océans Canada évalue d’ailleurs la réfection complète du phare et de ses bâtiments à près de 6,5 millions de dollars.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le phare de Cap-des-Rosiers compte 122 marches Photo : Radio-Canada

Lucie Bergeron a donc interpellé la ministre fédérale du Revenu et députée de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, sur l’avenir du phare lors de son passage, jeudi, au parc national Forillon.

La ministre, qui a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour rénover le camping de Petit-Gaspé, a indiqué qu’elle voulait tout d'abord prendre connaissance du rapport avant de se prononcer.

Au fédéral d'agir

Pour le maire de Gaspé, Daniel Côté, la solution doit passer par le gouvernement fédéral.

Pour une infrastructure aussi névralgique que celle du phare de Cap-Des-Rosiers, le fédéral a une job à faire. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé

Il revient au gouvernement fédéral, ajoute le maire, d’entretenir et de remettre à niveau le phare afin d’assurer sa pérennité. « Malheureusement, cette job-là ne se fait pas, malgré tous les cris du cœur qui sont lancés », constate Daniel Côté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le phare de Cap-des-Rosiers derrière une vague lors d'une tempête. Photo : Parcs Canada

Le phare de Cap-des-Rosiers, qui compte neuf étages et 122 marches, a été allumé pour la première fois le 15 mars 1858. La lumière du phare fonctionne toujours.