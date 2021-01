Non, ils ne fêteront pas le 150e anniversaire du Canada

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Pour de nombreux membres des Premières Nations, ces célébrations, censées souligner les débuts de l’aventure canadienne, représentent avant tout un symbole de l’effacement historique de la présence autochtone sur le territoire.

Cet effacement, rappellent-ils, s’est manifesté au fil des siècles à travers les tentatives d’assimilation qu’ont été les rafles et l’implantation des pensionnats autochtones, mais aussi par l’entremise de la Loi sur les Indiens  (Nouvelle fenêtre) , instaurée en 1876.

« Vous célébrez la colonisation », lance Real Carriere, assistant-professeur à l’Université de Saskatchewan.

Pour le 150e anniversaire de la Confédération, si vous considérez que le commencement de ce pays remonte à 150 ans, si c’est ce qui est dans votre cœur, si c’est ce que vous croyez, vous célébrez la colonisation. Real Carriere, Université de la Saskatchewan

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Real Carriere, assistant-professeur à l’Université de Saskatchewan, dénonce les célébrations du 150e anniversaire du Canada. Photo : CBC

L’assistant-professeur est déçu de constater que les célébrations passent complètement sous silence l’histoire des peuples autochtones, une histoire qui a pourtant débuté plusieurs milliers d’années avant l’arrivée des premiers colons.

Réal Carrière rappelle que ces derniers sont arrivés avec la certitude que leurs sociétés, leurs idéologies et leurs religions étaient supérieures à celles des premiers habitants, ce qui justifiait la dépossession territoriale et culturelle qui s’en est suivie.

C’est pourquoi dans son village natal de Cumberland House, un ancien comptoir à fourrure de la Saskatchewan où vivent de nombreux Cris et Métis, on choisit chaque année de commémorer le 1er juillet en célébrant le savoir-faire autochtone. La journée de samedi ne devrait pas faire exception.

Célébrer la résilience

Shane Henry a déjà participé aux célébrations de la fête du Canada, plus jeune. Mais aujourd’hui, à l’approche de la grande fête du 150e anniversaire, il ne se sent plus habité par la fibre patriotique.

« Mettre des [collants de] drapeaux partout sur ma peau, sauter de joie en vantant les mérites de notre grand pays…Cette portion des célébrations n’est plus compatible avec la personne que je suis », explique le jeune homme, qui a des origines métisses, cries et ukrainiennes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Comme Autochtone, Shane Henry, se sent peu habité par le sentiment patriotique à l'approche de la fête nationale. Photo : CBC

C’est en s’impliquant auprès d’organismes communautaires, mais aussi en travaillant pour le gouvernement, que Shane Henry a constaté que la genèse narrative du pays écarte largement la perspective autochtone.

Il affirme d’ailleurs avoir perdu des amis en remettant en cause leur conception de l’histoire et de la création du Canada.

M. Henry ajoute que l’attitude des gouvernements, qu’il qualifie de condescendante, envers les Autochtones et leurs revendications a également contribué à nourrir son détachement.

Quand les promesses ne sont pas tenues, cela contribue à rendre les gens de plus en plus cyniques Shane Henry

Ce cynisme est également très présent sur les réseaux sociaux comme Twitter, où les mots-clics « #resist150 », « #resistance150 » et « #Colonialism150 » aident les internautes à exprimer les raisons de leur mécontentement et de leur détachement face aux festivités.

Shane Henry a pour sa part choisi de passer la journée du 1er juillet en compagnie de ses proches.

« Je veux montrer, avec ma famille, qu’après 150 ans de ségrégation forcée, d’assimilation et de génocide culturel, nous sommes toujours bien vivants. »

Nous luttons toujours pour notre survie, mais nous sommes fiers de qui nous sommes. Shane Henry

Des besoins urgents

Pour bien des Autochtones, le 150e anniversaire de la Confédération représente l’occasion d’avoir une discussion franche avec l’ensemble de la population sur les sévices subis au fil des ans, mais cette discussion doit aussi s’articuler autour de l’avenir.

Erica Violet Lee, une jeune femme autochtone de Saskatoon, affirme être incapable de s’identifier à « l’idée du Canada ». Elle profitera donc de la journée du 1er juillet pour parler des enjeux dans sa communauté, comme la construction d’une épicerie, mais aussi l’accès à de meilleurs soins de santé et à l’éducation.

« Ce sont des choses de base dont nous avons besoin en tant que personnes autochtones, mais aussi en tant que personnes au sein du Canada », précise-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Erica Violet Lee, une jeune femme autochtone de Saskatoon, soutient que le 150e est « problématique ». Photo : CBC

Ses préoccupations sont également celles d’autres communautés du pays. Au Nouveau-Brunswick, le chef de la nation Elsipogtog, John Levi, avait, au début de l’année, reproché au gouvernement canadien de ne pas en faire assez pour garantir la santé et le bien-être des peuples autochtones.

« Le gouvernement dépense des millions de dollars dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada. J’aimerais qu’on n’oublie pas les membres des Premières Nations qui souffrent en ce moment et qui ont d’importants besoins », avait-il dit.

Erica Violet Lee avance elle aussi que le concept du 150e anniversaire est problématique de ce point de vue, en plus de minimiser l'existence de ceux qui ont précédé les colons. Mais comme Real Carriere et Shane Henry, elle cherche à le déconstruire.

« Je vois le 150e comme une raison de célébrer, mais pas de célébrer les mêmes choses que le Canada. Nous célébrons le fait d’être encore ici, sur ce territoire, malgré les tentatives de nous en éradiquer, malgré la disparition de nos femmes, nous sommes encore là. »