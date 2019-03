Employés demandés à Jasper... mais pas de place pour les loger

Les hôtels affichent déjà complet pour la grande majorité de l’été à Jasper. Certains entrepreneurs se sont préparés à la vague d'achalandage qui les attend, mais la plupart n’ont pas été en mesure de le faire.

C’est le cas de Wendy et Mark Kellis, propriétaires du restaurant Karouzo's. Il est difficile pour le couple d’attirer de nouveaux employés.

Mark est le chef cuisinier de l’établissement. Il espère pouvoir engager un assistant sous peu, parce qu’en ce moment il travaille de 8 h à 23 h tous les jours.

« C’est une entreprise familiale. La situation a toujours été comme cela, mais cette année, c'est vraiment pire que d'habitude », affirme Wendy Kellis.

Wendy Kellis, propriétaire d'un restaurant à Jasper Photo : Radio-Canada

Nous ne recevons pas autant de curriculum vitae qu’avant et je pense que c’est en grande partie en raison du problème de logement. Wendy Kellis, copropriétaire d'un restaurant à Jasper

Il y a environ 400 postes disponibles à Jasper, mais seulement 40 % d’entre eux offrent le logement. « Cela devient bien difficile de remplir les autres postes parce qu’il n’y a pas de place où loger les employés dans la communauté », explique Ginette Marcoux, directrice du Centre emploi et éducation de Jasper.

Comme les parcs nationaux sont régis par des règles très strictes, il est impossible d’agrandir la zone de développement dans la municipalité ou de faire des constructions dépassant deux étages, ajoute-t-elle.

« Pour les employeurs, poursuit Wendy Kellis, la solution, c’est d’acheter une maison pour loger les employés. Mais, avec les prix des maisons qui peuvent atteindre 700 000 à 800 000 $, ce n’est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. »

Yves Marchand, copropriétaire d'un restaurant à Jasper Photo : Radio-Canada

« On arrive toujours avec le même problème : pas de logement, pas de travail », explique Yves Marchand, lui aussi propriétaire d'un restaurant, le Lou-Lou's Pizzeria.

C’est pour cette raison que son associé et lui ont pris la décision d’acheter une maison avec les profits de leur entreprise pour loger leurs futurs employés. Cette année, M. Marchand a engagé quatre Philippins. Ils paient leur loyer avec l’argent gagné au restaurant.

« À la mi-août, le gros problème, c’est qu’environ 50 % de nos employés retournent aux études. Cette année, nous avons pris des mesures en fonction du 150e anniversaire de la Confédération en engageant cinq personnes qui vont pouvoir être avec nous jusqu’à la fin de la haute saison, qui s’est terminée au mois de novembre l’année dernière », dit-il.

L'organisme Jasper Community Housing Corporation est en train d’établir une stratégie afin de créer plus de logements réservés au personnel et aux aînés, a déclaré la Municipalité dans un communiqué.

Jasper négocie également le rapatriement d'une partie des pouvoirs de planification de son territoire, actuellement réservés à Parcs Canada. Un processus qui risque d'être long.

« Je dois avouer que nous en sommes seulement au début des pourparlers, mais nous progressons dans la bonne direction », a déclaré Patty Pavlov, directrice générale de la Chambre de commerce de Jasper.

La jeunesse à la rescousse

Il manque tellement d’employés que certains commerçants embauchent des adolescents pour combler leurs besoins. Comme ils ont déjà un toit à Jasper, beaucoup de jeunes de 12 à 14 ans travaillent dans les restaurants et les hôtels de la municipalité, selon Ginette Marcoux.

Bien qu’il soit légal pour ces adolescents de travailler en hôtellerie, les employeurs doivent toutefois respecter des règles particulières. Ainsi, les jeunes ne peuvent pas travailler plus de 2 heures par jour durant les journées scolaires et pas plus de 8 heures durant une journée normale. Ils ne peuvent pas non plus travailler après 21 h et avant 6 h le matin, et les parents doivent donner leur autorisation écrite à l’employeur.

Ginette Marcoux, directrice du Centre emploi et éducation de Jasper Photo : Radio-Canada

« Nous avons besoin d'informer les parents et les employeurs pour protéger nos adolescents, parce que tout le monde ne connaît pas la loi. Pour cette raison, les règles ne sont pas toujours respectées », dit Ginette Marcoux.

En raison de ses difficultés de recrutement, le couple Kellis a dû engager à plusieurs reprises des jeunes de la région au cours des dernières années.

Nous dépendons beaucoup des jeunes d’ici. Wendy Kellis, copropriétaire d'un restaurant à Jasper

Leurs deux enfants font d’ailleurs partie de l’équipe depuis qu’ils ont 12 ans.

« Moi, je n’engage pas des 13-14 ans. C’est trop jeune », affirme pour sa part Yves Marchand. Il a pris la décision d’engager des jeunes à partir de 17-18 ans, dont sa fille qui a pris l'avion à partir du Québec pour venir travailler à Jasper cet été. « En dessous de cet âge-là, on prend de gros risques. C’est sérieux, la business » conclut-il.