Au Téléjournal du 28 juin 2007, le chef d’antenne Bernard Derome présente le nouveau téléphone à la veille de son lancement aux États-Unis.

« Une combinaison de téléphone cellulaire, de baladeur, de caméra et de fureteur Internet, tout ça dans un design épuré qui a fait la fortune d’Apple. » — Une citation de Le chef d'antenne Bernard Derome

Dans son reportage, Jean-Hugues Roy décrit la frénésie habituelle autour d’un nouveau gadget. Il critique la culture du secret autour de l’appareil mobile qui se détaille de 550 à 650 $ CA. L’expert conclut : « Il ne faut jamais acheter la première version de quoi que ce soit. »

Les Canadiens n’auront d’ailleurs pas droit à cette première version de l’iPhone. C’est plus d’un an après que le téléphone multifonctions sera lancé au Canada. Cette fois, ce sont les droits exclusifs de distribution de la compagnie Rogers qui soulève les passions. Au Téléjournal du 4 juillet 2008, le reportage de Vincent Maisonneuve fait état d’une vague de mécontentement et d’une pétition de plus de 30 000 signatures. Les protestataires dénoncent les tarifs salés de Rogers et les forfaits jugés trop contraignants.

Enseigne de la compagnie Rogers à Montréal Photo : Radio-Canada

Le reportage est diffusé à une semaine de la sortie de l'iPhone au Canada. Pour calmer le jeu, Rogers a offert un forfait supplémentaire à ses clients.

Quinze ans plus tard, l’iPhone est loin d’être menacé. L’appareil a bien investi le marché de la téléphonie, en plus de révolutionner notre vie au quotidien.