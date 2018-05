Un texte de Léa Beauchesne

Les entreprises de la région auront accès au Fonds local de solidarité (FLS) de la Matapédia, un fonds d'investissement de près de 1 million de dollars.

Ce nouveau fonds permettra l'octroi de prêts pouvant aller jusqu'à 75 000 $ dans tous les secteurs socioéconomiques de la région. Ce montant s'ajoute au fonds d'investissement déjà disponible à la MRC pour un total de 150 000 $ par entreprise.

Le FLS est financé principalement par les Fonds locaux de solidarité FTQ. La MRC de la Matapédia, la Société de développement d'Amqui et la Caisse Desjardins de la Vallée de La Matapédia investissent quant à eux 75 000 $ chacun.

Les partenaires financiers du Fonds local de solidarité de la Matapédia Photo : Radio-Canada

L’avantage principal de ce fonds est qu’il pourra servir de levier économique.

Le FLS va pouvoir être utilisé avec toutes les autres ressources de financement sans contrainte. Il y a des fonds qui ont des contraintes de pourcentage, nous on n’a aucune contrainte. S’il y a un besoin pour venir attacher un dossier, le Fonds local de solidarité va être là. Eric Desaulniers, directeur général des Fonds locaux de solidarité FTQ

Ce sera au service de développement de la MRC de La Matapédia de gérer ce portefeuille et à une équipe de développeurs professionnels d’analyser les projets soumis.

Pour la préfète de la MRC, Chantale Lavoie, l’arrivée de liquidité fera du bien au milieu des affaires matapédien. « On a réalisé un bilan récemment et on a vu qu’il y avait beaucoup d’entreprises qui avaient fait des demandes d’aide financière. »

On voit que le besoin est peut-être plus grand que la capacité financière qu’on a. Ce nouveau fonds là vient offrir des portes, des fenêtres [...] supplémentaires pour nos entreprises! Chantale Lavoie, préfet de la MRC La Matapédia

Ce fonds a déjà existé dans la Matapédia dans les années 90 et avait permis de fournir du financement à une quarantaine d’entreprises avant d’être dissout en raison d’un manque de liquidité.

Pour assurer sa pérennité cette fois-ci, le fonds d’investissement devra être géré avec assiduité. Si de nombreux bénéficiaires n’arrivent pas à rembourser les prêts qui leur sont accordés, ces sommes pourraient de nouveau cesser d'être prêtées.

Le réseau des Fonds locaux de solidarité FTQ existe depuis 25 ans et vise à créer des fonds en partenariat avec les MRC au Québec. Des ententes similaires existent notamment dans la MRC Rocher-Percé ainsi que dans la MRC Avignon.