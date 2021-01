Une lettre des Affaires indiennes de 1921 devient virale sur Twitter

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Une des fondatrices du mouvement Idle No More, Sylvia McAdam, a trouvé et publié sur Twitter une lettre datant de 1921 dans laquelle le ministère des Affaires indiennes de l'époque s'inquiète des nombreuses danses traditionnelles dans les réserves.