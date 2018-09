Un texte de Colombe Fortin



Stéphanie est une jeune femme très active. Étudiante à l'Université de Saint-Boniface, à temps plein, c'est aussi une athlète qui pratique la boxe et elle prépare actuellement un triathlon. Stéphanie adore voyager, elle a participé à des voyages humanitaires et aime partir à la découverte de nouveaux pays.



Il y a trois ans, elle a essayé pendant une semaine d'être végétalienne par souci environnemental et comme elle a trouvé cela facile, elle a décidé de continuer. Selon elle, c'est plus santé, il y a moins de cholestérol dans cette nourriture et cela diminue les gaz à effets de serre.



Comme Stéphanie vit encore chez ses parents et qu'elle ne mange pas comme eux, elle cuisine elle-même sa nourriture. Elle aime parcourir le web afin de découvrir de nouvelles recettes qu'elle transforme selon son goût ou ce qu'elle a dans le garde-manger. Elle aime tout et se contente de plats simples du moment qu'ils soient goûteux. Stéphanie aime inventer des recettes et elle suit sur la chaîne YouTube une Australienne qui cuisine végétalien et cela lui donne des idées.

Les ingrédients pour le cari de lentilles Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients pour le cari aux lentilles



380 g (2 tasses) de lentilles rouges

eau pour couvrir les lentilles + 4 cm

2 oignons moyens hachés

1 petite gousse d'ail hachée

796 ml (1 boîte de conserve) de tomates en dés

30 ml (2 c. à soupe) de masala (épices mélangées)

200 ml (1/2 boîte) de lait de coco

Préparation des lentilles Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Stéphanie verse les lentilles dans une passoire afin de bien les rincer.

Lentilles rouges Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle verse les lentilles dans un grand chaudron et les recouvre d'eau plus 4 cm. Tout le cari cuira dans ce chaudron.

Oignons et ail Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Stéphanie hache grossièrement les oignons et l'ail qu'elle ajoute aux lentilles.

Tomates et épices Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle ajoute les tomates et les épices masala. Ce mélange contient du cumin, de la coriandre, du poivre, du gingembre, de la cannelle, du chili, de la cardamome, du clou de girofle, de la muscade et du fenouil.

Le lait de coco Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Stéphanie incorpore le lait de coco. Il donne une belle texture au cari. Elle mélange le tout et porte à ébullition à couvert sur un feu assez fort, ensuite elle baisse le feu et laisse cuire jusqu'à ce que le liquide soit presque entièrement absorbé. Il faut remuer de temps en temps.

Stéphanie qui cuisine Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Stéphanie aime cuisiner et essayer de nouvelles recettes.

Le cari de lentilles rouges Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le cari est prêt, il a une texture onctueuse et est très goutteux, c'est un plat très réconfortant. Il y a une bonne odeur d'épices dans la cuisine.

Le cari se congèle très bien. Stéphanie aime le servir avec des légumes verts comme du brocoli et des petits pois qui contiennent beaucoup de protéines et de fer. 95 g (1/2 tasse) de lentilles équivaut à 25 g de protéines.

Les ingrédients pour la crème glacée bananes et chocolat Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients pour la crème glacée



2 bananes congelées, en rondelles

125 ml (1/2 tasse) de lait de cajou

30 ml (2 c.à soupe) de cacao en poudre

1 pincée de sel de mer

2 ml (1/2 c.à thé) de vanille

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d'érable

les rondelles de bananes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Couper en rondelles les bananes et les faire congeler sur une assiette.

Bols sur la glace Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Stéphanie place les plats de service sur de la glace dans le congélateur afin qu'ils soient très froids pour servir la crème glacée.

Le lait de cajou et les bananes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour commencer la crème glacée, Stéphanie verse le lait de cajou dans le mélangeur et ajoute la moitié des tranches de bananes congelées.

Chocolat, sel et vanille Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle ajoute le cacao, le sel de mer et la vanille.

Sirop et bananes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Stéphanie verse le sirop d'érable sur le mélange et dépose le reste des tranches de bananes. Nous pourrions ajouter de la menthe, du café instant ou des fruits congelés comme des ananas ou de la mangue.

Mélangeur pour la crème glacée. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour mélanger la crème glacée, il faut y aller doucement pour commencer avec la fonction, marche et arrêt. Ensuite, faire mousser le mélange. On voit la crème glacée monter dans le contenant.

Plat de crème glacée Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La texture de cette glace est onctueuse et délicieuse. Vous pouvez utiliser le lait que vous aimez.